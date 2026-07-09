Украинское небо вновь оказалось под массированным ударом вражеских беспилотников и баллистического вооружения. Силы противовоздушной обороны вели упорную работу в нескольких регионах страны, чтобы отразить угрозу.

В ночь на 9 июля, начиная с вечера предыдущего дня, российские оккупационные войска совершили очередную масштабную атаку на украинские города и села, о чем сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Для нанесения воздушного удара противник применил две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные с территории временно оккупированного Крыма, а также 94 ударных беспилотника различных типов.

Среди зафиксированных средств поражения были реактивные дроны типа "Shahed", беспилотники "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Враг осуществлял пуски из российских городов Брянска, Миллерово, Орела, а также из временно оккупированного Донецка и мыса Гвардейское в Крыму.



Работа украинской ПВО / Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Как отработала украинская ПВО и каковы последствия атаки?

Отбиванием воздушного нападения занимались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины. Благодаря слаженной работе защитников неба по состоянию на 08:30 удалось сбить и подавить 72 вражеских беспилотника в северных, южных и восточных областях страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА в 13 точках. Кроме того, в 4 точках зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Актуально На Украину летели 7 ракет и более 150 БПЛА: как отработали силы ПВО

Что известно о предыдущих обстрелах Украины?

Российская армия продолжает ежедневный террор против украинских городов. В частности, во время атаки в ночь на 6 июля враг нанес массированный комбинированный удар, выпустив 419 средств воздушного нападения. Тогда основным направлением удара был Киев.

Ранее, в ночь на 3 июля, оккупанты применили две ракеты и 105 ударных беспилотников. Тогда подразделениям противовоздушной обороны удалось обезвредить 83 цели, однако были зафиксированы попадания в 21 точку.

Также в начале месяца, в ночь на 1 июля, силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, сбив управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеских беспилотников из более чем 150 запущенных средств воздушного нападения.