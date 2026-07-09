Для повітряного удару противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні безпілотники різних типів: Shahed (зокрема, реактивні), "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія". Про це повідомили Повітряні Сили.

Ворог здійснював пуски балістики з Криму, а дронів – з Брянська, Міллєрова, Орла, тимчасово окупованого Донецька та мису Гвардійське у Криму.



Робота української ППО / Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Як відпрацювала українська ППО та які наслідки атаки?

Відбиттям повітряного нападу займалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України. Завдяки злагодженій роботі захисників неба станом на 08:30 вдалося збити та придушити 72 ворожі безпілотники у північних, південних та східних областях країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях. Окрім цього, у 4 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

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Що відомо про попередні обстріли України?

Російська армія продовжує щоденний терор українських міст. Зокрема, під час атаки у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару, випустивши 419 засобів повітряного нападу. Тоді основним напрямком удару був Київ.

Раніше, у ніч на 3 липня, окупанти застосували дві ракети та 105 ударних безпілотників. Тоді підрозділам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 83 цілі, проте зафіксували прильоти на 21 локації.

Також на початку місяця, у ніч на 1 липня, сили ППО продемонстрували високу ефективність, коли збили керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих безпілотників із понад 150 запущених засобів повітряного нападу.