Ночная атака на Украину: сколько российских дронов и ракет сбила ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 21 ноября оккупанты в очередной раз атаковали наше государство. Россияне запустили ракеты и дроны.
Детали ночной атаки агрессора рассказали в Воздушных силах. Ночью оккупанты выпустили 10 "Шахедов" и 5 ракет.
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Сколько "Шахедов" и ракет удалось сбить
В ночь на 21 ноября россияне атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск в России) 10 ударными БПЛА типа "Shahed". Также захватчики выпустили 4 зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены 9 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одна крылатая ракета "Искандер-К",
– сообщили украинские военные.
Ночью работали подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.
Спикер командования Воздушных сил в эфире телемарафона отметил, что нужно уточнять, какой именно "Искандер" удалось сбить. Добавил, что "Искандер-К" – это крылатая ракета, не баллистическая. Сбили ее на Востоке. Оккупанты пытались этой ракетой поразить определенные объекты.
Редко удается сбивать такие ракеты. Хотя они и крылатые, но опасность от них серьезная. Потому что запускают с наземных установок. Они летят довольно небольшую дистанцию с места запуска до места попадания. Именно поэтому и представляют такую опасность,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Добавил, что реагирование на такую ракету должно быть быстрее. Например, с моря ракеты летят дольше, так что есть возможность их встретить, подготовиться к этому.
В Донецкой области есть жертва и раненые
- Глава МВД сообщил, что две российские ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Там повреждены 2 здания медучреждения.
- "6 гражданских получили ранения. Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются", – подчеркнул Игорь Клименко.
- Добавил, что уже через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. К сожалению, один работник предприятия погиб.
- Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей. Всех шахтеров подняли на поверхность.