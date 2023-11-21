Ночная атака на Украину: сколько российских дронов и ракет сбила ПВО

Ночью 21 ноября оккупанты в очередной раз атаковали наше государство. Россияне запустили ракеты и дроны.

Детали ночной атаки агрессора рассказали в Воздушных силах. Ночью оккупанты выпустили 10 "Шахедов" и 5 ракет.

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Сколько "Шахедов" и ракет удалось сбить

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В ночь на 21 ноября россияне атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск в России) 10 ударными БПЛА типа "Shahed". Также захватчики выпустили 4 зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены 9 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одна крылатая ракета "Искандер-К",

– сообщили украинские военные.

Ночью работали подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

Спикер командования Воздушных сил в эфире телемарафона отметил, что нужно уточнять, какой именно "Искандер" удалось сбить. Добавил, что "Искандер-К" – это крылатая ракета, не баллистическая. Сбили ее на Востоке. Оккупанты пытались этой ракетой поразить определенные объекты.

Редко удается сбивать такие ракеты. Хотя они и крылатые, но опасность от них серьезная. Потому что запускают с наземных установок. Они летят довольно небольшую дистанцию с места запуска до места попадания. Именно поэтому и представляют такую опасность,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Добавил, что реагирование на такую ракету должно быть быстрее. Например, с моря ракеты летят дольше, так что есть возможность их встретить, подготовиться к этому.

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