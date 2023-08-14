Ракеты пришлось сбивать над городом, – в ОК "Юг" рассказали о целях ночной атаки
В ночь на 14 августа российские захватчики атаковали Одессу "Шахедами" и ракетами. Под ударом был центр города.
Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, не исключено, что под угрозой также была портовая инфраструктура.
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Какие были целые ночные атаки по Одессе
Как рассказала Гуменюк, центр Одессы был под ударом. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом – над жилыми кварталами.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Это значит, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете,
– отметила она.
Гуменюк подчеркнула, что не исключено, что под угрозой была портовая инфраструктура, но Силы ПВО отработали отлично.
Ночной удар окупантов по Украине: что известно
- Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".
- Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.
- В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили.
- На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.
- Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.
- В Запорожье раздались взрывы. Предшествовало этому предупреждение от Воздушных сил, что враг применяет баллистику. Как писали в мониторинговых каналах, оккупанты атаковали область ракетами С-300.