Ночная атака России нанесла ущерб Кривому Рогу и району: исчезли свет и вода
Источник:Александр Вилкул
Российские захватчики продолжают террор украинцев. Армия Путина все чаще атакует объекты энергетической инфраструктуры, чтобы лишить наших граждан электроэнергии, тепла и водоснабжения. Оккупанты ночью 19 октября обстреляли Кривой Рог.
Воздушную тревогу в Кривом Роге Днепропетровской области ночью 19 октября объявляли несколько раз. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры.
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Россия продолжает терроризировать жителей Криворожья
Из-за попадания российских снарядов в энергетическую инфраструктуру без света остались многие населенные пункты и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.
На месте работают энергетики, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул. Но добавил, что, к сожалению, ликвидировать последствия аварии до утра не получится.
На Ингульце организуют подвоз воды. В частности, по следующим адресам:
- Горняков, 24 ;
- Седнева, 27;
- Каткова, 13;
- Каткова, 2;
- Победы, 35;
- Победы, 53;
- Победы, 13;
- Станковая, 9;
- Станковая, 2а.
Время начала выдачи с 6 часов утра. Будем пытаться привлечь альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время,
– отметил Вилкул.
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Оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру: коротко о главном
Российские захватчики запускают дроны и ракеты по объектам критической инфраструктуры. Оккупанты уже неоднократно атаковали украинскую столицу. В Киеве пришлось ввести аварийные отключения.
Ранее бойцы Путина обстреляли подстанции во Львовской области. Кроме того, атаковали Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Пострадала инфраструктура и в других регионах Украины. В ОП посоветовали готовиться к веерным отключениям.
Вечером 18 октября ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что из-за значительного повреждения энергетической инфраструктуры вынуждены ввести стабилизационные отключения света. В 19 часов свет выключен в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала
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