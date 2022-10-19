Ночная атака России нанесла ущерб Кривому Рогу и району: исчезли свет и вода

Российские захватчики продолжают террор украинцев. Армия Путина все чаще атакует объекты энергетической инфраструктуры, чтобы лишить наших граждан электроэнергии, тепла и водоснабжения. Оккупанты ночью 19 октября обстреляли Кривой Рог.

Воздушную тревогу в Кривом Роге Днепропетровской области ночью 19 октября объявляли несколько раз. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

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Россия продолжает терроризировать жителей Криворожья

Из-за попадания российских снарядов в энергетическую инфраструктуру без света остались многие населенные пункты и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

На месте работают энергетики, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул. Но добавил, что, к сожалению, ликвидировать последствия аварии до утра не получится.

На Ингульце организуют подвоз воды. В частности, по следующим адресам:

Горняков, 24 ;

Седнева, 27;

Каткова, 13;

Каткова, 2;

Победы, 35;

Победы, 53;

Победы, 13;

Станковая, 9;

Станковая, 2а.



Время начала выдачи с 6 часов утра. Будем пытаться привлечь альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время,

– отметил Вилкул.

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Оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру: коротко о главном

Российские захватчики запускают дроны и ракеты по объектам критической инфраструктуры. Оккупанты уже неоднократно атаковали украинскую столицу. В Киеве пришлось ввести аварийные отключения.

Ранее бойцы Путина обстреляли подстанции во Львовской области. Кроме того, атаковали Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Пострадала инфраструктура и в других регионах Украины. В ОП посоветовали готовиться к веерным отключениям.

Вечером 18 октября ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что из-за значительного повреждения энергетической инфраструктуры вынуждены ввести стабилизационные отключения света. В 19 часов свет выключен в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

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