Как прошла ночь после переговоров в Эр-Рияде: Братчук назвал последствия атаки россиян по Одессе

Россия продолжает воевать с мирными гражданами Украины. В частности, ночью 19 февраля российские дроны атаковали Одесскую область.

В результате обстрела четыре человека ранены, среди них – ребенок. Подробнее о последствиях кремлевского террора рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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"Атака была в несколько волн"

Оккупанты направили "Шахеды" на густонаселенный район Одессы. Враг пытался попасть по критической и энергетической инфраструктуре.

Ночь после Эр-Рияда была "жаркой" для Одессы и Одесского района. Возможно, будет продолжение, но вторая серия уже будет называться "Добро пожаловать, мистер Келлог",

– отметил Братчук.

В результате вражеского обстрела в Одессе остались без отопления 14 школ и 13 детских садов. Почти 500 многоэтажек без отопления и электроэнергии, а это около 80 тысяч абонентов.

Февраль оправдывает свое название. И на Юге, в частности в Одессе, морозы, поэтому время для атаки россияне выбрали не случайно,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Также сложилась сложная ситуация с детской поликлиникой и детсадом, которые подверглись достаточно серьезным разрушениям. Полсотни детей из разрушенного садика перенаправлены в другие дошкольные учреждения. А школьников, школы которых из-за вражеского налета без тепла и света – пока на дистанционном обучении.

Братчук добавил, что атака была в несколько волн, из-за чего спасатели не могли сразу ликвидировать последствия обстрела. Сейчас в городе работают Пункты несокрушимости, где люди могут получить минимальные социальные услуги. В частности, зарядить телефоны или другие гаджеты, получить горячий чай, кофе и тому подобное.

К слову, Воздушные силы ВСУ в ночь с 18 на 19 февраля сбили 106 ударных БПЛА. Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.