На Хмельнитчине ночью работала ПВО: есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки России

Этой ночью бойцы Путина в очередной раз атаковали Украину. На Хмельнитчине работала противовоздушная оборона.

Утром в военной администрации поблагодарили украинских защитников за отличную работу. Также рассказали, есть ли разрушения и пострадавшие в результате российской атаки.

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Информация о пострадавших не поступала

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Ночью 14 ноября в Хмельницкой области с 1 часа и до 4 утра длилась воздушная тревога. В области работали силы ПВО.

Сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за отличную работу,

– подчеркнули в ОВА.

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