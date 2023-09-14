"Есть определенные попадания": россияне атаковали гражданские объекты во время ночной атаки "Шахедами"

В ночь на 24 сентября российские беспилотники в очередной раз атаковали украинские города. В этот раз о мощных взрывах сообщали жители Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины.

Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал детали ночной атаки. В ее ходе ПВО удалось убить 17 "Шахедов" из 22 запущенных ударных БпЛА.

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Известно о попадании по Украине

Юрий Игнат подчеркнул, что, к сожалению, не удалось убить все 100% летевших в Украину дронов. По территории страны есть некоторые попадания, о которых будут говорить местные военные администрации. Определенную информацию может использовать враг, поэтому результаты террора будут публиковаться постепенно.

Спикер добавил, что россияне используют предполагаемую тактику. Воздушные Силы почти ничего не меняют в утреннем отчете. Оккупанты используют для террора 20 – 30 БпЛА, а ВСУ сбивают примерно один и тот же процент дронов.

Пока известно о попадании и падении обломков в Сумской и Днепропетровской области. Россияне ударили по гражданских объектах.

Около 21:30 российские БПЛА атаковали Сумщину. В ходе атаки дроны-камикадзе "Шахед" попали в гражданский объект. Россияне полностью разрушили магазин в Юнаковской общине. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Сумской области дотла сгорел магазин / Сумская областная прокуратура

Над Днепропетровской областью ночью удалось сбить 3 вражеских беспилотника. Однако обломки частично разрушили частный дом Никопольщины. Известно о повреждении еще 6 домов, 8 хозяйственных построек и 3 авто. Кроме этого, возникло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировали пожарные.

Россияне повредили несколько частных домов.

Кроме атаки "Шахедами", враг терроризировал мирное население по тяжелой артиллерии и "Граду". Под ударом оказалась Марганецкая община. Чрезвычайники обследуют территорию и выясняют последствия атак.

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