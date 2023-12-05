Ночная атака "Шахедами": сколько целей удалось сбить на Юге и были ли попадания
5 декабря 2023, 07:41Читати новину українською
Украина в ночь на 5 декабря снова страдала от вражеской атаки "Шахедами" и ракетами. Оккупанты били по разным регионам нашей страны.
Вечером 4 декабря враги попали по объектам гражданской инфраструктуры в Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Однако терроризировали оккупанты и Юг Украины.
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Что известно о последствиях атаки на Юге Украины
Силы обороны Юга Украины утром 5 декабря написали, что во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности военные уничтожили 4 беспилотника типа Shahed-131/136. В частности, известно о:
- 2 – в Николаевской области;
- по одному – на Херсонщине и Винницкой области.
Попаданий не допущено,
– заявили военные.
Всего ночью на 5 декабря наши военные сумели ликвидировать 10 вражеских беспилотников.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером 4 декабря и продолжила атаку ночью. Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские дроны в небе над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями.
- Воздушные силы ВСУ рассказали утром 5 декабря, что оккупанты выпустили по Украине 17 ударных БпЛА типа "Шахед" и 6 зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Вражеские дроны запускали из Курской области и Приморско-Ахтарской. Ракеты враги направили по гражданским объектам Донбасса и Херсонщины.
- Наши военные работали по врагу с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.