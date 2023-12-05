Ночная атака "Шахедами": сколько целей удалось сбить на Юге и были ли попадания

Украина в ночь на 5 декабря снова страдала от вражеской атаки "Шахедами" и ракетами. Оккупанты били по разным регионам нашей страны.

Вечером 4 декабря враги попали по объектам гражданской инфраструктуры в Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Однако терроризировали оккупанты и Юг Украины.

Читайте также Насчитали от 9 до 30: во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов

Что известно о последствиях атаки на Юге Украины

Силы обороны Юга Украины утром 5 декабря написали, что во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности военные уничтожили 4 беспилотника типа Shahed-131/136. В частности, известно о:

2 – в Николаевской области;

по одному – на Херсонщине и Винницкой области.

Попаданий не допущено,

– заявили военные.

Всего ночью на 5 декабря наши военные сумели ликвидировать 10 вражеских беспилотников.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"