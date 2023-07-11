Ночная атака "Шахедами": в Киеве раздавались взрывы, в области активно работала ПВО

Россия в очередной раз нанесла удар "Шахедами" ночью на 11 июля. Вражеские дроны с Юга долетели до Киевщины. Сообщалось о взрывах в столице.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, в том числе из Приморско-Ахтарска. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Черкасской области – предварительно, ПВО.

Детальней Россия атаковала "Шахедами": в Одессе и Черкасской области были взрывы

В Киевской области и возле Киева работала ПВО

Об угрозе враждебных БПЛА и работе ПВО в области сначала сообщили в Киевской ОВА. Впоследствии в Киевской городской военной администрации уточнили, что вражеские дроны сбивали на подступах к столице.

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть,

– отмечали чиновники.

Тем временем киевские телеграмм-каналы сообщили, что взрывы были слышны только в столице. Также они заявили о сбитии минимум одного "Шахеда".

По информации телеграмм-канала monitor, пока вражеских дронов в Киевской области нет. Продолжается доразведка. Позже в Киеве и области объявили отбой.

По данным КМВА, все двигавшиеся в направлении Киева воздушные цели удалось сбить.

Атака "Шахедами" 11 июля: что известно

Тревоги и угроза удара "Шахедами" постепенно распространялась с Юга и достигла Востока, а затем и Киева.

О взрывах и работе ПВО сообщали в Одесской и Черкасской области.

По данным мониторинговых сообществ, оккупанты запускали дроны группами.

Также во время тревог была угроза ракетного удара по Запорожью. Воздушные силы предупреждали об активности авиации на восточном и юго-восточном направлениях.