Ночная атака "Шахедами": в Киеве раздавались взрывы, в области активно работала ПВО
Источник:Киевская ОВА
Россия в очередной раз нанесла удар "Шахедами" ночью на 11 июля. Вражеские дроны с Юга долетели до Киевщины. Сообщалось о взрывах в столице.
По данным Воздушных сил, оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, в том числе из Приморско-Ахтарска. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Черкасской области – предварительно, ПВО.
Детальней Россия атаковала "Шахедами": в Одессе и Черкасской области были взрывы
В Киевской области и возле Киева работала ПВО
Об угрозе враждебных БПЛА и работе ПВО в области сначала сообщили в Киевской ОВА. Впоследствии в Киевской городской военной администрации уточнили, что вражеские дроны сбивали на подступах к столице.
Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть,
– отмечали чиновники.
Тем временем киевские телеграмм-каналы сообщили, что взрывы были слышны только в столице. Также они заявили о сбитии минимум одного "Шахеда".
По информации телеграмм-канала monitor, пока вражеских дронов в Киевской области нет. Продолжается доразведка. Позже в Киеве и области объявили отбой.
По данным КМВА, все двигавшиеся в направлении Киева воздушные цели удалось сбить.Заметим! Последняя атака "Шахедами" была в ночь на 8 июля. Тогда силам ПВО удалось сбить 5 вражеских дронов, правда, не обошлось без прилетов на Днепропетровщине и Кировоградщине. Относительно Киева, последний удар произошел под утро 2 июля – все вражеские цели были сбиты на подступах к столице.
Атака "Шахедами" 11 июля: что известно
- Тревоги и угроза удара "Шахедами" постепенно распространялась с Юга и достигла Востока, а затем и Киева.
- О взрывах и работе ПВО сообщали в Одесской и Черкасской области.
- По данным мониторинговых сообществ, оккупанты запускали дроны группами.
- Также во время тревог была угроза ракетного удара по Запорожью. Воздушные силы предупреждали об активности авиации на восточном и юго-восточном направлениях.