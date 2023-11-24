Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты в ночь на 24 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Враг целился едва ли не по всей территории нашего государства.
В Хмельницкой областной военной администрации подтверждали работу ПВО. Тревоги звучали и во многих других областях на Западе, Юге и Востоке Украины.
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Россия ночью атаковала дронами и ракетами
Ночью (24 ноября – 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударных БПЛА типа Shahed-136/131,
– заявили военные.
Они также подтвердили, что наши силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Россия в ночь на 24 ноября 2023 года атаковала тремя ударными дронами типа Shahed с юго-восточного направления.
Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных сил,
– сказали наши военные.
Кроме того, бойцы Вооруженных Сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Кроме того, российские захватчики атаковали позиции наших войск и населённых пунктов. В частности, враги:
- нанесли 2 ракетных и 42 авиационных удара;
- произвели более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – заявили военные.
Они дополнили, что из авиации враги ударили по населенным пунктам в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.
Из артиллерии атаковали более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,
– объяснили в Генштабе.
По их данным, российские оккупанты пытались вести штурмовые действия при поддержке авиации в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении. А именно в районе Синьковки, где Силы обороны отразили 3 атаки.
Кроме того, враги пытались вести бесполезные штурмовые действия:
- на Бахмутском направлении – возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ отразили 11 атак и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;
- на Авдеевском направлении – восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где ВСУ отразили 20 атак. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку;
- на Шахтерском направлении – юго-западнее Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском направлении – западнее Вербового Запорожской области.
Более того, на Марьинском направлении наши бойцы отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
ВСУ атаковали 11 районов, где враг держал солдат и оружие
Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, наносят врагу урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника,
– заявили бойцы.
Они также уточнили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили:
- 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- пункт управления,
- склад боеприпасов,
- средство противовоздушной обороны;
- 4 артиллерийских средства противника.