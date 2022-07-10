Ночью российские ракеты попали в жилой дом и школу в Харькове
Источник:ГСЧС
Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетные обстрелы по Харькову. Вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадали люди.
россияне в очередной раз обстреляли жилую инфраструктуру Харькова
Об этом говорится в сообщении спасателей, рассказавших о вызовах, с которыми пришлось бороться за сутки.
Внимание Оккупанты ударили по Харькову ракетой "Искандер" с территории Белгородской области
За прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. 2 ракеты попали в жилые дома в Основянском районе. Одна из них около 10:00, другая около 03:40,
– говорится в сообщении.
Ночной прилет произошел во время воздушной тревоги. Кстати, о звуках взрывов сразу сообщали местные телеграм-каналы.
В результате ракетного обстрела есть пострадавший
В ГСЧС отметили, что в результате ночных обстрелов пострадал один человек. Еще 1 ракета нанесла значительные разрушения учебному заведению в Слободском районе Харькова. Там обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия обстрела Харькова россиянами / Фото ГСЧС
Подробности о последствиях разрушений и пострадавшем
Слободская окружная прокуратура Харькова уже начала досудебное расследование по факту обстрелов. В ведомстве рассказали, что пострадавшим в результате попадания ракеты в жилой дом, является 62-летний мужчина – его житель.
Около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам города Харькова. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.
оккупанты попали в детский санаторий / Фото Харьковская областная прокуратура
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что состояние раненого мужчины средней тяжести. Он отметил, что в жилом доме, куда попал враг, находились 6 квартир.
Что касается разрушений образовательного учреждения, то они частичны, обошлось без жертв.
В 03.30 в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние – среднее,
– отметил Синегубов.
Кратко о ситуации на Харьковщине
- 8 июля украинские пограничники сообщили, что оттесняют оккупантов дальше от Харькова. Во время зачистки одного из деревень были столкновения с россиянами.
- В сегодняшней сводке Генштаба заметили, что российские военные пытаются блокировать наступление защитников. Также известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер".
- В Институте изучения войны считают, что Россия намерена полностью оккупировать Харьковскую область. Несмотря на то, что это очень маловероятно, гауляйтеры уже обнародовали флаг с двуглавым орлом.
- В то же время мечты врага не мешают ему сравнивать Харьков с землей – беспощадные обстрелы города не прекращаются. Вчера утром, 9 июля, российские военные тоже попали ракетой в жилой дом. К счастью, никого из жителей в момент удара дома не было. Однако дом и двор превратились в руины.
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