Ночной удар ракетой и "Шахедами": сколько вражеских целей сбила ПВО

22 февраля 2024, 06:45
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Кроме того, ударили противорадиолокационной ракетой. Отработала ПВО.

Оккупанты атаковали десятью дронами-камикадзе. Защитники неба сбили почти все, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько вражеских целей уничтожили

В ночь на 22 февраля враг атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed". Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска.

Кроме того, россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников уничтожено в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей,
– отметили в Воздушных силах.

Ночью сбили восемь "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Автор: Юлія Муріна