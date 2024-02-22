Ночной удар ракетой и "Шахедами": сколько вражеских целей сбила ПВО
22 февраля 2024, 06:45Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Кроме того, ударили противорадиолокационной ракетой. Отработала ПВО.
Оккупанты атаковали десятью дронами-камикадзе. Защитники неба сбили почти все, передает 24 Канал.
Читайте также Россияне пускали БПЛА по Полтавщине: в ОВА рассказали, есть ли попаданияОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Сколько вражеских целей уничтожили
В ночь на 22 февраля враг атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed". Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска.
Кроме того, россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Восемь беспилотников уничтожено в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей,
– отметили в Воздушных силах.