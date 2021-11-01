В ночном ДТП под Кропивницким погибли 4 человека, среди которых 3 – дети

На трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье в ночь на 1 ноября произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибли 4 человека, из которых 3 – дети.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария случилась в 01: 05 вблизи села Новошевченково Кропивницкого района.

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Под Кропивницким произошло ужасное ДТП

На трассе недалеко от Кропивницкого произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

В результате аварии погибли 4 человека, в том числе трое несовершеннолетних детей: 2005, 2009 и 2010 годов рождения. Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекали 4 спасателей и 1 единицу техники.

Пока неизвестно, что повлекло смертельную аварию.

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