В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха после российской атаки на город
- В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за российских атак, вызвавших пожары в разных районах города.
- Спутниковый мониторинг показывает большие очаги огня в Дарницком и Святошинском районах, что совпадают с ухудшением качества воздуха.
В ночь на 17 июня столица подверглась очередному российскому массированному обстрелу. Из-за пожаров в некоторых районах города ухудшилось качество воздуха.
Часть города накрыл густой дым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
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Ухудшение качества воздуха из-за атаки на город
В ночь на 17 июня российская армия нанесла комбинированный удар по городам Украины. В частности под ударами оказались Киев, Одесса и Запорожье.
В Киеве наблюдают масштабные пожары на востоке и западе города. По данным спутникового мониторинга NASA и ресурса SaveEcoBot возгорания охватили Дарницкий и Святошинский районы.
Состояние воздуха в столице 17 июня 2025 года / Скриншот SaveEcoBot
Спутниковая карта показывает большие очаги огня, которые совпадают с зонами, где значительно ухудшилось качество воздуха.
Места возгорания в столице / Фото спутниковый мониторинг NASA
Напомним, в ночь на 17 июня российские войска атаковали Киев и область, применив 175 дронов, более чем 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические.