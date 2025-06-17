В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха после российской атаки на город

В ночь на 17 июня столица подверглась очередному российскому массированному обстрелу. Из-за пожаров в некоторых районах города ухудшилось качество воздуха.

Часть города накрыл густой дым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Читайте также Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня

Ухудшение качества воздуха из-за атаки на город

В ночь на 17 июня российская армия нанесла комбинированный удар по городам Украины. В частности под ударами оказались Киев, Одесса и Запорожье.

В Киеве наблюдают масштабные пожары на востоке и западе города. По данным спутникового мониторинга NASA и ресурса SaveEcoBot возгорания охватили Дарницкий и Святошинский районы.

Состояние воздуха в столице 17 июня 2025 года / Скриншот SaveEcoBot

Спутниковая карта показывает большие очаги огня, которые совпадают с зонами, где значительно ухудшилось качество воздуха.

Места возгорания в столице / Фото спутниковый мониторинг NASA

Напомним, в ночь на 17 июня российские войска атаковали Киев и область, применив 175 дронов, более чем 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические.