Частину міста накрив густий дим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Погіршення якості повітря через атаку на місто

У ніч проти 17 червня російська армія завдала комбінованого удару по містах України. Зокрема під ударами опинилися Київ, Одеса та Запоріжжя.

У Києві спостерігають масштабні пожежі на сході та заході міста. За даними супутникового моніторингу NASA та ресурсу SaveEcoBot займання охопили Дарницький і Святошинський райони.

Стан повітря у столиці 17 червня 2025 року / Скриншот SaveEcoBot

Супутникова карта показує великі осередки вогню, які збігаються з зонами, де значно погіршилась якість повітря.

Місця займання у столиці / Фото супутниковий моніторинг NASA

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська атакували Київ та область, застосувавши 175 дронів, більш ніж 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.