В Украине представили ZIRKA – перехватчик Shahed по цене до 2 000 долларов
Украинская компания NOCTIS представила ZIRKA – технологический перехватчик для борьбы с ударными БПЛА. Проект реализуется при инвестиционной поддержке и экспертной помощи компании Vyriy Industries.
Украинская компания NOCTIS представила ZIRKA – технологический перехватчик для борьбы с ударными БПЛА. Проект развивается при инвестиционной поддержке и экспертной помощи Vyriy Industries.
В Украине впервые публично представили ZIRKA – перехватчик для борьбы с ударными БПЛА, в частности дронами типа Shahed, сообщили в Vyriy Industries. Продукт разработала компания NOCTIS, которая отвечает за технологии перехвата, программное обеспечение и автоматизацию.
КСТАТИ Украина обсуждает с Францией поставку ракет
Что известно о ZIRKA
ZIRKA создавали с учетом реального боевого опыта. В разработке использовали наработки антишахедного батальона Darknode.
Система сочетает в себе автоматическое обнаружение, сопровождение и донаведение на цель. Она ориентирована на перехват быстрых и маневренных воздушных угроз.
Перехватчик ZIRKA стартует из небольшого бокса. Фото NOCTIS
Заявленная скорость ZIRKA – более 340 километров в час. Рабочая высота – до 6 километров. Время нахождения в воздухе – до 20 минут, радиус действия – до 30 километров.
По данным разработчиков, цена ZIRKA составляет до 2 000 долларов. В компании отмечают, что это самая низкая цена среди перехватчиков с системой автодетектирования и донаведения.
Камера и блок наведения ZIRKA. Фото NOCTIS
Кто работает над проектом
Над ZIRKA работает команда инженеров и программистов с практическим опытом противодействия воздушным угрозам.
NOCTIS самостоятельно занимается разработкой, продажами, внедрением и поддержкой продукта. Vyriy Industries выступает инвестором и партнером, предоставляющим экспертизу в области масштабирования.
"Мы знаем, как выглядит правильно масштабированная оборонная компания. Именно поэтому инвестируем и делимся экспертизой – ведь украинскому рынку нужно больше сильных команд. Чем больше таких команд и качественных продуктов – тем выше шансы выиграть эту технологическую гонку", – заявил генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко.
Оператор управляет ZIRKA удаленно . Фото NOCTIS
Какой будет ZIRKA 2.0
Следующим этапом развития платформы станет ZIRKA 2.0. По словам директора по развитию NOCTIS Алексея Комличенко, обновленная версия получит функцию автоматического вывода перехватчика в зону обнаружения цели.
Также планируется усилить тепловизионную оптику. Она должна позволить системе машинного зрения обнаруживать цель на расстоянии до 2 километров.
Кроме того, разработчики работают над усовершенствованными алгоритмами детекции и наведения, дополнительными решениями для позиционирования и связи, а также автоматическим подрывом боевой части вблизи цели.
В NOCTIS ожидают, что эти изменения повысят эффективность перехвата и снизят риски для боевых экипажей.