Нормандский формат вернули в рабочее состояние, – МИД Франции
Источник:LCP
Нормандский формат в течение длительного времени не действовал. Однако теперь его вернули в рабочее состояние.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Сейчас на столе переговоров находятся вопросы обмена пленными, гуманитарных перспектив и отвода тяжелого вооружения.
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"Нормандский формат находился длительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он снова заработал", – заявил глава французского МИД.
Жан-Ив Ле Дриан также напомнил, что представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве. В то же время Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.
Такой диалог нужно вести без всякой двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостность Украины имело бы масштабные последствия,
– подчеркнул министр.
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Нормандский формат: последние новости
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время политические советники президентов Франции и Германии посетят Украину. Они обсудят ситуацию вокруг украинской границы.
- Поскольку Москва не хочет идти на контакт, в переговорах в нормандском формате – застой. Сейчас разговоры происходят только на уровне министров и советников.
- Последний раз такие переговоры состоялись 6 января и длились 4,5 часа в Москве. На них присутствовали представители Франции, Германии и России. Из Украины не было никого. Однако перед этим Ермак поговорил с политиками по телефону.
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