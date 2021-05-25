Очередные переговоры по Донбассу: в нормандском формате встретятся советники

Политические советники глав государств нормандского формата обсудят ситуацию на Донбассе. По информации СМИ, эта встреча состоится 26 мая. Россия свое участие уже подтвердила.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российской делегации, переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Больше деталей пока неизвестно.

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Украину будет представлять Андрей Ермак

Украинскую сторону будет представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Ранее он сообщал, что переговоры в мае должны состояться на личном уровне. Также Ермак призвал привлечь к работе политических, военных и юридических экспертов.

Ранее Кулеба заявил, что не коммуницирует с Лавровым

Ранее о предстоящих переговорах в нормандском формате рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр отметил, что с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым он не коммуницирует. Однако Киев активно работает над тем, чтобы провести встречу с представителями Франции и Германии на уровне министров.

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