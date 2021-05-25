Про це ЗМІ повідомило інформоване джерело. Наразі невідомо, у якому форматі відбудуться переговори – чи це буде відеоконференція чи особиста зустріч.
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Україну представлятиме Андрій Єрмак
Українську сторону представлятиме керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше він повідомляв, що переговори у травні мають відбутись на особистому рівні. Також Єрмак закликав залучити до роботи політичних, військових та юридичних експертів.
Раніше Кулеба заявив, що не комунікує з Лавровим
Раніше про майбутні переговори у нормандському форматі розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр зауважив, що з очільником російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим він не комунікує. Проте Київ активно працює над тим, аби провести зустріч з представниками Франції та Німеччини на рівні міністрів.
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