Про це ЗМІ повідомило інформоване джерело. Наразі невідомо, у якому форматі відбудуться переговори – чи це буде відеоконференція чи особиста зустріч.

До теми Ключові питання не можна вирішити без участі Росії, – Єрмак про перемовини щодо Донбасу

Україну представлятиме Андрій Єрмак

Українську сторону представлятиме керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше він повідомляв, що переговори у травні мають відбутись на особистому рівні. Також Єрмак закликав залучити до роботи політичних, військових та юридичних експертів.

Раніше Кулеба заявив, що не комунікує з Лавровим

Раніше про майбутні переговори у нормандському форматі розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр зауважив, що з очільником російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим він не комунікує. Проте Київ активно працює над тим, аби провести зустріч з представниками Франції та Німеччини на рівні міністрів.

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Важливо! У квітні 2021 президент України Володимир Зеленський запропонував долучити до переговорів у нормандському форматі США, Велику Британію та Росію. Кремль ідею переформатування різко розкритикував.