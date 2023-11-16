После Финляндии и Эстонии: в Норвегии тоже думают закрыть границы с Россией
Источник:NRK
Европейские страны, имеющие общую границу с Россией, одна за другой стремятся закрыть возможности для въезда россиянам. Да, думают о закрытии границ для граждан страны-агрессора уже и в Норвегии.
В частности, там планируется закрыть пограничный переход на российско-норвежской границе. Это может произойти в случае увеличения количества россиян, желающих нелегально эмигрировать в Норвегию.
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Границы для россиян хотят закрыть и в Норвегии
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что в настоящее время пограничники не фиксируют увеличение количества переходов границы из России через пограничный пункт Стурског. Глава Минюстиции отметила, что ситуация на границе не такая, как наблюдалась в Финляндии.
"Трафик очень низкий и был таким всю осень", – подчеркнула Мель.
В то же время она подчеркнула, что норвежская сторона активно следит за ситуацией на границе с Россией. Поэтому в случае чего готова действовать оперативно.
Возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу (с Россией – 24 Канал) в кратчайшие сроки,
– добавила министр.
Слова министра подтвердил и начальник пограничного перехода Стурског – Тарьей Сирма-Теллефсен. Он подчеркнул, что на границе пока тихо, увеличения количества людей из России не наблюдали.
Эстония и Финляндия также планируют закрыть границу для россиян
- Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар 16 ноября заявил, что эстонские власти готовы закрыть пограничные переходы для граждан России Это может произойти, если эстонские пограничники увидят увеличение числа россиян, желающих пересечь границу.
- Коммусаар подчеркнул, что Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию со стороны России. Для этого пограничники могут полностью или частично закрыть границу России.
- Ранее о подобном решении высказывались в Финляндии. Там рассказывали, что власти страны планируют закрыть 4 пограничных переходов для русских людей.
- Это решение связано с большим количеством российских беженцев, стремящихся пересечь финскую границу. В то же время, на некоторых пограничных переходах все же планируют оставить возможность для россиян оформить заявления о предоставлении убежища в Финляндии.