После Финляндии и Эстонии: в Норвегии тоже думают закрыть границы с Россией

Европейские страны, имеющие общую границу с Россией, одна за другой стремятся закрыть возможности для въезда россиянам. Да, думают о закрытии границ для граждан страны-агрессора уже и в Норвегии.

В частности, там планируется закрыть пограничный переход на российско-норвежской границе. Это может произойти в случае увеличения количества россиян, желающих нелегально эмигрировать в Норвегию.

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Границы для россиян хотят закрыть и в Норвегии

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что в настоящее время пограничники не фиксируют увеличение количества переходов границы из России через пограничный пункт Стурског. Глава Минюстиции отметила, что ситуация на границе не такая, как наблюдалась в Финляндии.

"Трафик очень низкий и был таким всю осень", – подчеркнула Мель.

В то же время она подчеркнула, что норвежская сторона активно следит за ситуацией на границе с Россией. Поэтому в случае чего готова действовать оперативно.

Возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу (с Россией – 24 Канал) в кратчайшие сроки,

– добавила министр.

Слова министра подтвердил и начальник пограничного перехода Стурског – Тарьей Сирма-Теллефсен. Он подчеркнул, что на границе пока тихо, увеличения количества людей из России не наблюдали.

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