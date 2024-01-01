Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонки: что это значит

1 января 2024, 21:45
Читати новину українською

Источник:

Government.no

Норвегия разрешила своей оборонной промышленности напрямую продавать Украине оружие и продукцию оборонного назначения.

В норвежском правительстве сообщили, что решение вступило в силу 1 января 2024 года.

Смотрите также Оборона неба укрепляется: Зеленский заявил о дополнительных системах NASAMS от Канады

Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонки Украине

Глава МИД страны Эспен Барт Эйде подчеркнул, что поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Поэтому при условии, что экспорт отвечает требованиям проверенных потребностей и контроля конечного пользователя, правительство решило разрешить прямую продажу Норвегией оружия и продукции оборонного назначения Украине.

В чрезвычайной ситуации безопасности, которая сложилась в результате захватнической войны России, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине.
– сказал Эйде.

Министр обороны страны Бьорн Ариль Грам отметил, что правительство страны хочет способствовать важной роли оборонной промышленности в сфере политики безопасности.

Это изменение означает, что мы защищаем основные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности,
– отметил Бьорн Ариль Грамм.

Лицензии на продажи будут предоставляться в индивидуальном порядке

Компании Норвегии могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.

МИД Норвегии отмечает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться только в индивидуальном порядке и будут их тщательно оценивать.

Все заявки будут тщательно изучать, а их оценку будут осуществлять согласно следующим критериям:

  • Прямая продажа оружия и продукции оборонного назначения может производиться только властям Украины;
  • Заявки должны содержать документацию и правительственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также содержать пункт о реэкспорте (дальнейшую передачу);
  • Транспортировка и доставка оружия и продукции оборонного назначения должны производиться безопасными и установленными логистическими маршрутами;
  • Заявки будут рассматриваться в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии.
Автор: Анастасія Кушпіт