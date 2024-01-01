Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонки: что это значит

Норвегия разрешила своей оборонной промышленности напрямую продавать Украине оружие и продукцию оборонного назначения.

В норвежском правительстве сообщили, что решение вступило в силу 1 января 2024 года.

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Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонки Украине

Глава МИД страны Эспен Барт Эйде подчеркнул, что поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Поэтому при условии, что экспорт отвечает требованиям проверенных потребностей и контроля конечного пользователя, правительство решило разрешить прямую продажу Норвегией оружия и продукции оборонного назначения Украине.

В чрезвычайной ситуации безопасности, которая сложилась в результате захватнической войны России, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине.

– сказал Эйде.

Министр обороны страны Бьорн Ариль Грам отметил, что правительство страны хочет способствовать важной роли оборонной промышленности в сфере политики безопасности.

Это изменение означает, что мы защищаем основные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности,

– отметил Бьорн Ариль Грамм.

Лицензии на продажи будут предоставляться в индивидуальном порядке

Компании Норвегии могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.

МИД Норвегии отмечает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться только в индивидуальном порядке и будут их тщательно оценивать.

Все заявки будут тщательно изучать, а их оценку будут осуществлять согласно следующим критериям: