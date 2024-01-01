Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонки: что это значит
Источник:Government.no
Норвегия разрешила своей оборонной промышленности напрямую продавать Украине оружие и продукцию оборонного назначения.
В норвежском правительстве сообщили, что решение вступило в силу 1 января 2024 года.
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Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонки Украине
Глава МИД страны Эспен Барт Эйде подчеркнул, что поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Поэтому при условии, что экспорт отвечает требованиям проверенных потребностей и контроля конечного пользователя, правительство решило разрешить прямую продажу Норвегией оружия и продукции оборонного назначения Украине.
В чрезвычайной ситуации безопасности, которая сложилась в результате захватнической войны России, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине.
– сказал Эйде.
Министр обороны страны Бьорн Ариль Грам отметил, что правительство страны хочет способствовать важной роли оборонной промышленности в сфере политики безопасности.
Это изменение означает, что мы защищаем основные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности,
– отметил Бьорн Ариль Грамм.
Лицензии на продажи будут предоставляться в индивидуальном порядке
Компании Норвегии могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.
МИД Норвегии отмечает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться только в индивидуальном порядке и будут их тщательно оценивать.
Все заявки будут тщательно изучать, а их оценку будут осуществлять согласно следующим критериям:
- Прямая продажа оружия и продукции оборонного назначения может производиться только властям Украины;
- Заявки должны содержать документацию и правительственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также содержать пункт о реэкспорте (дальнейшую передачу);
- Транспортировка и доставка оружия и продукции оборонного назначения должны производиться безопасными и установленными логистическими маршрутами;
- Заявки будут рассматриваться в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии.