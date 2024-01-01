У норвезькому уряді повідомили, що рішення набуло чинності 1 січня 2024 року.

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Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонки Україні

Глава МЗС країни Еспен Барт Ейде наголосив, що підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Тож за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача, уряд вирішив дозволити прямий продаж Норвегією зброї та продукції оборонного призначення Україні.

У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни Росії, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що... війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну,

– сказав Ейде.

Міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам зазначив, що уряд країни хоче сприяти важливій ролі оборонної промисловості у сфері політики безпеки.

Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони і безпеки Норвегії разом з нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки,

– зазначив Бйорн Аріль Грам.

Ліцензії на продажі надаватимуть в індивідуальному порядку

Компанії Норвегії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за експортною ліцензією для прямого продажу зброї та продукції оборонного призначення в Україну.

МЗС Норвегії наголошує, що експортні ліцензії на прямі продажі надаватимуть лише в індивідуальному порядку і їх ретельно оцінюватимуть.

Усі заявки ретельно вивчатимуть, а їхню оцінку здійснюватимуть відповідно до таких критеріїв: