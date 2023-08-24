Норвегия передаст Украине F-16, – СМИ
Норвегия приняла решение о передаче Украине истребителей F-16. Пока количество истребителей, которые передаст страна, не объявили.
Об этом сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на несколько источников. Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16.
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"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", – говорится в сообщении.
Отмечают, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре приехал с визитом в Украину в День Независимости, 24 августа.
Обратите внимание! Нидерланды и Дания пообещали подарить 61 самолет – 42 и 19 соответственно.
Ранее в Воздушных силах сообщалось, что, для того чтобы заменить старый авиационный парк, Украине необходимо 128 истребителей. Именно столько самолетов прописано в видении Воздушных сил, составленном еще до полномасштабного вторжения и скорректированном во время войны.
Передача F-16 Украине: последние новости
- Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16: 8 украинских летчиков уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что пилоты учатся на F-16 в Великобритании и Швеции.