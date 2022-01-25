Норвегия рекомендует воздержаться от поездок в Украину

25 января 2022 , 10:20
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МИД Норвегии

Министерство иностранных дел Норвегии призвало своих граждан не ехать в Украину. Речь идет о поездках, которые не являются "абсолютно важными".

Ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки, – Норвегия

Такое решение объяснили "напряженной и непредсказуемой ситуацией" в Украине. Речь идет о возможной агрессии России.

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Норвегия еще в 2014 году запретила гражданам ездить во временно оккупированные Донецкую и Луганскую области, а также в Крым. Теперь государство предоставило рекомендации по всей территории Украины.

Если вы решите поехать в Украину сейчас, мы рекомендуем вам тщательно оценить собственную безопасность и связаться со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что у вас есть туристическая страховка,
– отметили в ведомстве.

МИД отметил, что ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки. Поэтому норвежцам советуют загрузить программу Travel Ready и зарегистрировать свою поездку, чтобы власти могли отправлять им важные сообщения.

Всех находящихся в Украине норвежцев призывали внимательно следить за событиями. Кроме того, им рекомендуют рассмотреть возможность возвращения на родину.

Какие страны тоже не советуют ездить в Украину

Обратите внимание! США, Германия, Австралия и Великобритания отозвали своих дипломатов или их родных домой. Министерство иностранных дел Украины считает такое решение "преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения". В ведомстве отметили, что сейчас следует избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе. Кроме того, МИД поблагодарил государства, которые "трезво оценивают ситуацию".

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Автор: Софія Мінджоса