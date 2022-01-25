Норвегия рекомендует воздержаться от поездок в Украину

Министерство иностранных дел Норвегии призвало своих граждан не ехать в Украину. Речь идет о поездках, которые не являются "абсолютно важными".

Ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки, – Норвегия

Такое решение объяснили "напряженной и непредсказуемой ситуацией" в Украине. Речь идет о возможной агрессии России.

К теме В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России

Норвегия еще в 2014 году запретила гражданам ездить во временно оккупированные Донецкую и Луганскую области, а также в Крым. Теперь государство предоставило рекомендации по всей территории Украины.

Если вы решите поехать в Украину сейчас, мы рекомендуем вам тщательно оценить собственную безопасность и связаться со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что у вас есть туристическая страховка,

– отметили в ведомстве.

МИД отметил, что ситуация в Украине может измениться в кратчайшие сроки. Поэтому норвежцам советуют загрузить программу Travel Ready и зарегистрировать свою поездку, чтобы власти могли отправлять им важные сообщения.

Всех находящихся в Украине норвежцев призывали внимательно следить за событиями. Кроме того, им рекомендуют рассмотреть возможность возвращения на родину.

Какие страны тоже не советуют ездить в Украину

Франция советует воздержаться от поездок в Украину, в частности, в граничащие с Россией области. МИД отметил, что все поездки следует отсрочить "насколько это возможно".

Правительство Канады рекомендует избегать поездок в нашу страну. В то же время тем канадцам, которые уже здесь находятся, призывали подумать, необходимо ли их присутствие.

Израильские чиновники обсуждают возможную эвакуацию украинских евреев. Такой сценарий рассматривается на случай нападения России.

Это может вас заинтересовать – Данилов заявил, что активного выезда дипломатов из Украины нет: видео