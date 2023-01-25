Норвегия тоже передаст Украине танки Leopard
Источник:Андрей Ермак
На фоне масштабной военной помощи Украине Норвегия заявила, что отправит Киеву танки Leopard. Это официально подтвердили в правительстве страны.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Также он анонсировал много хороших новостей и дальше.
Кстати говоря США передают Украине 31 танк Abrams
Норвегия отправит нам Leopard 2. Это только начало, дальше будет немало крутых новостей,
– написал Ермак.
Количество танков не разглашается
Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм также подтвердил передачу танков, информирует NRK . Однако о количестве танков пока не говорят. Отдельно Грамм подчеркнул, что это должно быть подкреплено обучением украинских военных и финансированием.
Мы должны как можно лучше поддерживать Украину в оборонном бою,
– отметил чиновник.
Министр констатировал, что танки в Украине очень востребованы. Поэтому Норвегия должна быть вовлечена.
Германия и США передают танки
- Германия приняла судьбоносное решение о передаче Украине роту Leopard 2. В целом европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на два батальона.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что первые Leopard 2 поступят в Украину уже через 3 месяца.
- Президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине 31 танк Abrams. Также Вашингтон начнет обучение украинских военных