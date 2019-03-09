Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились

З початку виборчої кампанії уся увага медіа і соцмереж сконцентрована навколо трьох кандидатів у президенти. Це шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Саме їх експерти розглядають як фаворитів кампанії, тому й увага до них прикута найбільша.

Результати соцопитувань

Ця виборча кампанія дійсно є унікальною. Залишилося три тижні до виборів, але ми ще точно не можемо сказати, хто ж вийде до другого туру. Щотижня вибухають нові скандали, до прикладу, корупційний скандал в оборонному секторі чи з підкупом виборців з боку різних політичних сил. І все це впливає на розставлення сил, рейтинги та шанси кандидатів у президенти.

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Власне всеукраїнське опитування громадської думки провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року. Опитано 2042 респондентів, вибірка репрезентативна. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Попри те, що вибори відбудуться вже зовсім скоро, за даними соціологічного опитування, проведеного у лютому Київським міжнародним інститутом соціології, 30% виборців, тобто третина, ще досі не визначилися за кого голосувати. Це дуже багато.

Петро Порошенко

Ці голоси дуже хотів би отримати, наприклад, Петро Порошенко і він знає як. Логіка тут наступна. Деякі виборці категорично не сприймають Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського, і тому роблячи свій вибір вони будуть голосувати проти них, а не за когось. Це добре розуміє штаб кандидата Порошенка.

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Важливо показати цим людям не стільки – що було і буде зроблено, скільки – що інші ще гірші, ніж Порошенко, і у разі їхньої перемоги буде невідомо що. Так працює ця технологія.



Петро Порошенко

Володимир Зеленський

За голоси тих, хто не визначився змагається і Володимир Зеленський. На відміну від Порошенка, логіка Зеленського полягає в іншому.

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Подивіться на ці скандали, на підкупи. Усі ці старі політики однакові, що влада, що опозиція. Ці люди вже дуже довго у політиці, і краще вже нова людина без досвіду, ніж вони. Це логіка "проти всіх". Враховуючи те, що скандалів у владі зараз дійсно багато, Зеленському дуже легко доносити цей емоційний меседж суспільству.

Люди починають замислюватися – дамо йому шанс, може у нього щось вийде, у гіршому випадку хоч посміємося.



Володимир Зеленський

Юлія Тимошенко

Юлії Тимошенко боротися за голоси тих, хто не визначився дуже й дуже складно. У неї є вірний їй електорат і за віком, і за соціальним положенням, розширювати аудиторію для неї проблема.

Вона може скільки завгодно критикувати Порошенка, але вона в цьому не унікальна. Їй терміново треба вигадувати щось нове. Наприклад, якесь зрозуміле пояснення для виборців, чому краще вона, аніж Зеленський.



Юлія Тимошенко

Анатолій Гриценко

Але зараз з'явився ще один гравець, який так само може претендувати на голоси тих, хто ще не визначився зі своїм вибором. Це Анатолій Гриценко, лідер "Громадянської позиції".

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1 березня мер Львова Андрій Садовий на брифінгу заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Гриценка, щоб дати шанс об'єднаній демократичній опозиції поборотися за перемогу. Це повертає Гриценка у велику гру. Адже до цього моменту, виборці його сприймали як "непрохідного" кандидата і шукали варіанти через фаворитів.

Зараз підтримка Садового може йому допомогти. Адже є виборці, які не сприймають Порошенка, Тимошенко і Зеленського.

Але у Гриценка теж є безліч проблем. По-перше, це час. Три тижні – це зовсім мало. Нині йому дуже важливо щодня створювати інформаційні приводи й встигнути донести виборцям не тільки міст, але й селищ, що навколо нього об'єднуються політики та громадські діячі.



Анатолій Гриценко

Цей процес триває вже якийсь період. До його команди вже давно приєдналися, наприклад, екс-депутат Єгор Фірсов і нардепи Віктор Чумак і Світлана Заліщук. Зараз Гриценка вже підтримав мер Львова Андрій Садовий, а також народний депутат Мустафа Найєм.

Точно знаю, що у штабі Гриценка дуже б хотіли, щоб його підтримав і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Це б додало драйву кампанії, дало б їй новий подих і було б чітким сигналом для виборців, що ось вона демократична альтернатива, у вас є вибір. Це точно б вплинуло на виборчу ситуацію.

Але наразі Святослав Вакарчук мовчить. І Гриценку та його старим, і новим партнерам треба думати, як додати енергії до кампанії, зробити її активною, і без підтримки Вакарчука. Адже цю підтримку вони можуть просто не дочекатися. А змагатися за голоси тих, хто не визначився, треба вже зараз. І це буде не просто.



Святослав Вакарчук

Порошенко веде дуже активну кампанію і майже щодня відвідує нову область. Зеленський у цей час підкорює інтернет. Гриценку, Садовому, Найєму теж треба активізуватися у ці три тижні. Адже це дійсно унікальний шанс і можливість довести виборцям, що навіть амбітні політики вміють домовляються. Чи переконає це виборців? Невідомо. У березні – це здається остання інтрига.



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