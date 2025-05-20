Оборонный рывок Европы: как Украина формирует новые правила игры

Последние решения Европейского Совета и первая презентация украинских оборонных проектов в рамках инициативы SAFE знаменуют начало важного перехода от логики "партнеров в беде" к роли полноценного участника в формировании европейской индустрии безопасности.

Страны ЕС увеличат расходы на оборону

26 – 27 июня в Брюсселе Европейский Совет одобрил рамочные финансовые механизмы, которые позволяют странам ЕС существенно увеличить оборонные расходы без нарушения строгих бюджетных ограничений. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Говорится о двух инициативах:

кредиты по программе SAFE;

разрешение тратить до 1,5% ВВП на оборону, не включая эти расходы в общий дефицит.

Это решение, хоть и вызвало критику в Италии и Бельгии, закладывает фундамент для масштабного оборонного перезапуска в ЕС.

Суть в том, что по плану тратить дополнительные средства на оборону должны позволить тем странам, которые имеют менее 3% дефицита бюджета (иначе ЕС вводит довольно жесткие ограничения и контроль).

Показательна реакция премьера Италии Джорджии Мелони, которая еще раньше возмущалась, что такой подход приведет к дискриминации по макрофинансовому состоянию. Что не справедливо, потому что речь должна была бы идти о коллективной безопасности. Высокий дефицит бюджета, по сути, будет означать для таких стран меньше прав на оборону.

Мелони отмечает, что такая модель только закрепляет неравенство внутри ЕС, где "фискально дисциплинированные" могут перевооружаться благодаря общим средствам, а другие – остаются в фискальной изоляции. Она, конечно, драматизирует, но желающие привлечь дополнительные средства из общего ящика ЕС будут, а потому в определенной степени – это ограничение.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта обещали, что на октябрь готовится дорожная карта оборонного финансирования, а инструменты привлечения средств от SAFE уже действуют и ими можно уже пользоваться.

Что Украина предлагает Европе

SAFE (Security and Assistance for Europe) – это новый европейский оборонный фонд объемом 150 миллиардов евро, создан как ответ на войну России против Украины и как основа для плана перевооружения ReArm Europe 2030. Он предусматривает кредитование совместных оборонных проектов, ослабление бюджетных ограничений для стран-членов, стандартизацию, совместные закупки, и главное – включение стран партнеров. Украина взялась активно отрабатывать эту возможность, поскольку первая из-за пределов ЕС получила ассоциированный статус в SAFE.

На саммите, во время заседания Оперативной группы оборонной готовности (Defence Readiness Task Force) на уровне министров обороны ЕС, первый заместитель министра обороны Сергей Боев представил несколько пилотных проектов от Украины.

Среди них – предложения совместного производства боеприпасов, дронов, ракет, системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты. Известно, что Франция и Чехия уже подтвердили готовность к совместному финансированию отдельных решений.

Важно отметить, что для получения кредита в закупках должны участвовать или 2 страны-члены ЕС, или одна страна-член и страна-партнер (страны ЕАСТ/ЕЭЗ, страны-кандидаты или страны, заключившие с ЕС "Партнерство по безопасности и обороне" – Япония, Южная Корея, Канада). При этом, стоимость компонентов, произведенных в ЕС, государствах ЕЭЗ/ЕАСТ или Украине, не должна быть меньше 65% конечного продукта, а остальное можно привлекать от других двусторонних соглашений.

Это не просто жест политической солидарности. С одной стороны, Украина действительно стремится обеспечить себя долгосрочными контрактами на 4-летний период продолжительности программы, но с другой – это развитие европейской способности к производству, что является одним из фокусов у наших партнеров

Действительно, по словам министра обороны Рустема Умерова, украинский ОПК за 2 года войны вырос с примерно 1 миллиарда евро до более 31 миллиарда евро. Более 500 новых компаний получили оборонные лицензии, а экспортная способность постепенно возвращается на повестку дня. Украина доказала, что способна не только воевать, но и создавать – быстро, дешево, эффективно. Именно в этом контексте включение в SAFE является уже фактическим участием в системе европейской безопасности без каких-либо острог.

Планы Украины – амбициозные. К октябрьскому саммиту ЕС правительство планирует подать полный пакет минимум из 10 оборонных индустриальных проектов, которые охватывающих производство бронетехники, артиллерии, инженерных систем, средств ПВО. Также планируется создать совместные исследовательские центры, которые будут работать над технологиями БПЛА и ИИ в обороне.

Если не будет потерян темп, SAFE может превратиться для Украины в платформу индустриальной интеграции, где не просят помощи, а формируют правила игры.