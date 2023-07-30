"Нашу башню взорвали": в сети показали последствия новой атаки дронов на Москву

Москвичи после того, как пережили испуг в результате очередного падения дронов, рассказали о взрывах и последствиях чрезвычайного происшествия. На камеру жаловались и показывали масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити".

Одна из россиянок отметила, что их "башню взорвали". В то же время российское минобороны заявило о "подавлении атаки БПЛА" по объектам в столице и отсутствии критических последствий. Такой вот диссонанс, 24 Канал собрал фото и видео последствий атаки, чтобы читатели могли сами оценить последствия "хлопка".

Смотрите также Ночной "хлопок" в Москве: в башне, где произошли взрывы, расположены 3 российских министерства

Друзья, нашу башню взорвали. Первый взрыв был как раз в IQ-квартале. У меня тряслась башня, стены в квартире. Сработала пожарная сигнализация, я вышла на улицу – валяются выбитые окна, обломки. Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла,

– жаловалась местная жительница, записывая видео с места событий.

По данным российских телеграм-каналов, в результате атаки БПЛА также повреждено здание бизнес-центра "Око-2" в "Москва-Cити". На кадрах видно, что там на шести этажах выбило окна. Отмечают, что площадь повреждений составляет 40 квадратных метров.

Последствия "атаки" дронов в Москве: видео

Власти говорят, что угрозы нет

! В башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры.

Впрочем, если верить заявлениям минобороны страны-агрессора, чего, конечно, не следует делать, в Москве все спокойно: "разрушений и пострадавших нет". В сообщении ведомства отмечено, что им удалось "прекратить попытку террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами" по объектам в городе.



В бизнес-центре очевидны повреждения / Фото росСМИ

Во вражеском оборонном ведомстве говорят, что один дрон "уничтожили в воздухе" средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два "были подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы и, "потеряв управление, потерпели крах" на территории комплекса нежилых зданий бизнес-центра "Москва-Сити".



Бизнес-центр после падения обломков неизвестного беспилотника / Фото росСМИ

А на видео видны повреждения здания бизнес-центра "Око-2".

Последствия повреждений: видео

Несмотря на эти успокоения, из зданий вокруг места взрывов власти эвакуировали жителей. А некоторые российские СМИ писали, что "украинские беспилотники" повредили фасады на двух офисных башнях бизнес-центра.

Что известно о новом "хлопке" в Москве