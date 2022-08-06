Новая фаза войны россии против Украины: разведка Британии о том, где будут самые суровые бои

Война россии против Украины продолжает набирать обороты. Начинается ее новая фаза, обещающая быть не менее кровавой.

Это подтверждают и данные разведки Великобритании. Там уже назвали вероятные направления наиболее упорных боев.

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Битва за Юг

В отчете разведки дружественной нам страны указывают, что война уже вот-вот войдет в новую фазу.

Специалисты считают, что самые трудные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров. Эта линия тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

При этом разведчики отметили, что украинские силы все чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожном сообщении в южных областях нашего государства.

Что происходит на южном поле битвы сейчас

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что россияне получили приказ готовиться к наступлению на Юге. Наши военные говорили, что оккупанты начали размещать кадыровцев на Херсонщине, чтобы они не позволяли российским солдатам отступать. Также россияне создают ударную группировку, чтобы помешать нашему контрнаступлению.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов также говорил, что оккупанты стягивают на Юг свои войска. Речь идет о части резервов по важному для них Изюмскому направлению, а также "славной" армии. Уже к 90% десантно-штурмовых войск россии находятся на Юге Украины.

Эти данные подтверждал и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, командованию врага должны доложить о готовности к наступлению ориентировочно 6 – 8 августа. Сейчас оккупанты стягивают силы на это направление.

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