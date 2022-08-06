Новая фаза войны россии против Украины: разведка Британии о том, где будут самые суровые бои

6 августа 2022 , 10:02
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Источник:

Министерство обороны Великобритании

Война россии против Украины продолжает набирать обороты. Начинается ее новая фаза, обещающая быть не менее кровавой.

Это подтверждают и данные разведки Великобритании. Там уже назвали вероятные направления наиболее упорных боев.

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Битва за Юг

В отчете разведки дружественной нам страны указывают, что война уже вот-вот войдет в новую фазу.

Специалисты считают, что самые трудные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров. Эта линия тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

При этом разведчики отметили, что украинские силы все чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожном сообщении в южных областях нашего государства.

Что происходит на южном поле битвы сейчас

  • Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что россияне получили приказ готовиться к наступлению на Юге. Наши военные говорили, что оккупанты начали размещать кадыровцев на Херсонщине, чтобы они не позволяли российским солдатам отступать. Также россияне создают ударную группировку, чтобы помешать нашему контрнаступлению.
  • Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов также говорил, что оккупанты стягивают на Юг свои войска. Речь идет о части резервов по важному для них Изюмскому направлению, а также "славной" армии. Уже к 90% десантно-штурмовых войск россии находятся на Юге Украины.
  • Эти данные подтверждал и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, командованию врага должны доложить о готовности к наступлению ориентировочно 6 – 8 августа. Сейчас оккупанты стягивают силы на это направление.

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Автор: Оксана Княжик