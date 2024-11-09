"Уничтожать крылья врага": ВСУ протестируют новую таинственную ракету ПВО, цена которой максимально низкая

Вооруженные силы Украины намерены провести испытания новой ракеты противовоздушной обороны, разработанной эстонской компанией Frankenburg Technologies. Ожидается, что в случае успеха эта ракета станет сильным претендентом на использование против зенитных беспилотников FPV, в частности из-за ее ожидаемой низкой стоимости.

Это заявление было сделано после недавней встречи заместителя министра обороны генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании, информирует 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новой ракете

Вообще подробностей о ракете мало, поскольку работа над проектом продолжается. Новая эстонская ракета, вероятно, способна поражать воздушные цели на высоте до 2 000 метров. Она прежде всего предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Предварительные изображения ракеты, которая, вероятно, является новой моделью, были опубликованы пресс-службой Министерства обороны.

По словам представителя Frankenburg Technologies, если их новый образец вооружения положительно продемонстрирует себя в руках украинских военных, то в дальнейших планах можно организовать и производство этих ракет в Украине. При этом, открыты и обсуждения, как именно будет финансироваться производство.

На сайте Frankenburg Technologies не указано конкретных деталей по ракете противовоздушной обороны, но представители отмечают, что цель компании – "разрабатывать ракетные системы, которые в десять раз доступнее, в сто раз быстрее в производстве и в количествах, значительно превосходят имеющиеся возможности отрасли".



Эстония разработала ракету для ПВО, чтобы сбивать дроны / Фото с сайта Frankenburg Technologies

То есть фактически речь идет о довольно амбициозной цели разработать прежде всего антидроновое средство, цена на которое не достигала заоблачных сотен тысяч долларов за ракету, которая должна сбивать в разы дешевле беспилотники.

Какова цена эстонской ракеты

Министерство обороны Украины сообщало, что ВСУ получат первые образцы ракет, произведенных в Эстонии, в течение следующих нескольких месяцев.

Аналитики предположили, что стоимость ракеты от Frankenburg Technologies может достигать всего лишь нескольких тысяч долларов. В июне 2023 года появились сообщения о том, что Эстония намерена активно разрабатывать экономически эффективные беспилотные системы и меры противодействия новым угрозам. Эта инициатива основывается на анализе оперативного опыта Вооруженных сил Украины.

И одним из пунктов плана была чрезвычайно дешевая ракета против беспилотников, цена которой была озвучена на уровне около 2 тысяч долларов,

– уточняют аналитики.

Поэтому, ракета будет дешевле большинства образцов дронов, которые применяют на фронте. Более того, тогда же сообщали, что новую разработку планируют протестировать в конце этого года.

Оценить эффективность разработки наши военные смогут убедиться на практике уже вскоре. В то же время в случае быстрого масштабирования, аналитики считают, это будет прекрасно, ведь такое вооружение в паре с зенитными FPV-дронами будут самым эффективным способом уничтожать "крылья" противника.