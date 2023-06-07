Часть районов Новой Каховки под водой: какая ситуация сейчас в оккупированном городе

Новая Каховка одна из первых испытала последствия подрыва Каховской ГЭС. Людям пришлось спасаться своими силами. Но в городе вода хоть перестала прибывать.

В эфире телемарафона глава Новокаховской территориальной громады Владимир Коваленко сообщил, что в Новой Каховке вода уже не прибывает. Об этом пишет 24 Канал.

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Последствия спустя можно будет увидеть после ухода воды

Коваленко рассказал, что в Новой Каховке затоплен проспект Днепровский, улица Историческая и частично вода выходит на улицу Героев Украины. Кроме этого, затопленный Рабочий поселок – это частный сектор и район 6-й школы.

Ожидаем уход воды и будем смотреть, какие последствия,

– сказал Коваленко.

Пока россияне отступали, люди спасались сами

Владимир Коваленко напомнил, что оккупационные власти не организовали эвакуацию, а люди выезжали из затопленных районов самостоятельно. Из-за затопления близлежащих к реке территорий русские войска отступили в глубь города.

Это те, которые были в траншеях вдоль реки. Они отошли в глубь города. Вчера на третьей улице от Днепра много их было, и технических средств много свезли, машин. Из бывшего интернатного заведения они вынесли все бытовые приборы,

– рассказал он.

Какая ситуация в других городах