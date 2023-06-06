Вода в Новой Каховке "не чувствуется": коллаборант Сальдо дважды попался на лжи в обращении

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо попытался запечатлеть видеообращение в стиле "все идет по плану" из Новой Каховки. Город затопило из-за того, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Впрочем, Сальдо забыл о фоне, контрастировавшем с его ложью.

Так называемый "глава" оккупационной "администрации" Херсона Владимир Сальдо сделал циничное обращение по поводу ситуации в Новой Каховке. Он попытался скрыть последствия подрыва Каховской ГЭС, который совершила Россия, передает 24 Канал.

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Что сделал Сальдо

Соцсетями распространяются 2 видео. На первой видеозаписи Сальдо неудачно стал в кадре, из-за чего его слова звучали особенно цинично и смешно. Пока гауляйтер врал, что Новая Каховка якобы не затоплена, за его спиной было видно, как высоко поднялась вода.

Сальдо нагло лжет на фоне затопленного города: видео

Очевидно оккупанты и коллаборанты поняли со временем, что фейк у них получился неубедительным. Поэтому, возможно, было принято решение переснять обращение. Об этом свидетельствует появление в интернете нового видео, где Сальдо стоит под другим ракурсом.

На второй видеозаписи гауляйтер закрывает спиной вид на затопленный город. Ракурс подобран таким образом, чтобы через частично зашторенное окно было видно только находящееся напротив здание. Также захватчики, вероятно, что-то сделали с освещением в видеоредакторе, поскольку соседнее здание начало по цвету сливаться с небом и колонной. Однако это их не спасло, поскольку затопленную площадь все равно можно увидеть через зеркальное отражение на стекле.

Сальдо лжет о ситуации в городе со второй попытки: видео

Что именно сказал предатель

Сальдо сделал вид, будто в Новой Каховке, Херсоне, Голой Пристани и Олешках ничего такого не произошло. По его словам, люди в этих городах спокойно ходят по улицам, а заправки и магазины работают. Он это якобы "только что" видел своими глазами, когда "проезжал" мимо.

Во время второй попытки совершить вброс Сальдо "проехал" не только через Новую Каховку, но и через другие города, расположенные на левом берегу Днепра. Там, по его словам, большинство людей якобы находятся в спокойном состоянии и работают.

Вообще не чувствуется такое большое присутствие воды,

– добавил предатель Украины.

К слову, впоследствии в соцсетях появилось еще одно видео из здания, в котором Сальдо снимал свой неудачный перформанс. Его оккупанты сделали на крыше или балконе. Эти кадры полностью противоречат словам коллаборанта об отсутствии воды.

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