На "Рамштайне" объявили о новой коалиции в поддержку Украины

Союзники создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения – передача ВСУ танков Leopard и проведение обучения пилотов на истребителях F-16.

О создании коалиции на заседании "Рамштайна" объявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Какие страны присоединились:

Эстония;

Германия;

Люксембург;

Нидерланды;

Польша.

Коалиция также будет заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины. Кроме того, Остин объявил, что США поддерживают подготовку украинских пилотов.

"Сегодня все это будет ключевыми пунктами в повестке дня. Мы будем смотреть, как можно укрепить работу этой коалиции в перспективе", – добавил Остин.

Главное о новом "Рамштайне"

Сегодня, 19 сентября, на базе военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии, началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли анонсировал, что встреча будет "прекрасной".

Глава Пентагона объявил в начале встречи, которая к слову, стала уже 15-й, что обещанные Вашингтоном танки Абрамс, уже скоро приедут в Украину.

По словам Остина, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".

! В этом году союзники создали авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Известно, что государство получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.