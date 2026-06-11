Украина ускоренно возводит линию обороны с километрами рвов, укрытий и "зубов дракона", – WSJ

Украина развернула самую масштабную программу строительства оборонительных сооружений с начала полномасштабной войны. На самых опасных направлениях возводят многоуровневые рубежи обороны, которые должны сдержать возможные летние наступательные действия российской армии.

В то же время военные признают, что характер современной войны меняется настолько быстро, что часть укреплений приходится адаптировать прямо во время боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Почему Украина ускоряет строительство фортификаций?

Украина активно расширяет систему фортификационных сооружений на наиболее угрожающих направлениях фронта. Речь идет о сотнях километров противотанковых рвов, бетонных заграждений, колючей проволоки, подземных укрытий и других инженерных сооружений.

Система обороны формируется в несколько эшелонов:

Первую линию непосредственно обустраивают военные подразделения на передовой.

Вторую создают инженерные войска.

третий оборонительный пояс формируют областные военные администрации вокруг крупных городов, логистических узлов и стратегически важных объектов.

Полковник инженерных войск Олег Резуненко, который отвечает за строительство почти 320 километров оборонительных сооружений, отметил, что главной задачей остается скорость выполнения работ.

Армия, которая копает глубже, – это армия, которая выживает,

– заявил он.

Как отмечает издание, новые фортификации существенно отличаются от тех, которые сооружались в начале большой войны в 2022 году. Если раньше основное внимание уделялось длинным траншейным системам для защиты от артиллерийских обстрелов, то теперь главной угрозой стали FPV-дроны и другие беспилотники.

Поэтому украинские военные все чаще строят углубленные укрытия, небольшие защищенные позиции для личного состава и специальные командные пункты для операторов дронов. Также используются металлические конструкции, защитные сетки и другие элементы, которые должны снизить риск поражения с воздуха.

В то же время традиционные фортификационные сооружения не исчезают. Противотанковые рвы, бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона", а также проволочные заграждения остаются важными элементами обороны из-за комбинированной тактики, которую используют российские войска.

В чем самая большая проблема возведения линии обороны?

Одной из самых больших проблем для инженерных подразделений остаются атаки российских беспилотников. Строительная техника и личный состав регулярно попадают под удары во время выполнения работ.

По данным WSJ, из-за атак оккупантов украинские инженерные части уже потеряли часть техники, а десятки военных получили ранения. Кроме непосредственной опасности на фронте, строительство укреплений ранее сопровождалось и скандалами.

После российского наступления на Харьковщину в 2024 году в Украине звучала критика относительно темпов и качества подготовки оборонительных рубежей. Впоследствии правоохранители открыли ряд производств, связанных с возможными злоупотреблениями при использовании средств, выделенных на фортификации.

Несмотря на все трудности, Украина продолжает масштабное строительство. По официальным данным, только в течение 2024 года на создание оборонительных сооружений было направлено более 46 миллиардов гривен. В этом году финансирование программы планируют увеличить, хотя точные объемы расходов не разглашают из соображений безопасности.

Украинское командование рассчитывает, что многоуровневая система обороны позволит замедлить продвижение врага, усложнить прорывы и выиграть время для истощения наступательного потенциала России.

Действительно ли одну из линий обороны будут из-за возможного наступления на Киев?

Украина продолжает строительство масштабной многоуровневой многоуровневой линии обороны от Киевского водохранилища до Сумской области. Оборонительные рубежи возводят в рекордные сроки с привлечением значительных ресурсов и инженерных подразделений.

Основной целью проекта является усиление защиты северной границы и недопущения внезапных атак со стороны России. Кроме того, укрепления должны усложнить реализацию планов оккупантов по созданию так называемой буферной зоны на приграничных территориях.

Линия обороны состоит из нескольких эшелонов защиты и охватывает значительный участок северного направления.

В то же время в Центре противодействия дезинформации призвали не связывать строительство фортификаций с якобы подготовкой к наступлению россиян на Киев. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что пока нет признаков непосредственной угрозы атаки на столицу. По его словам, создание оборонительных рубежей является необходимым элементом защиты государства в условиях войны, независимо от текущей ситуации на фронте.