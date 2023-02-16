Сегодня оккупанты могут нанести повторный ракетный удар по Украине, – ОК "Юг"

В ночь на 16 февраля россияне запустили по Украине 32 ракеты, ВСУ удалось сбить 16 из них. Очевидно, российские оккупанты ищут новую тактику, которая будет для них результативной.

Как сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, врагу нужна хоть какая-то "победа".

Смотрите также ВСУ отразили колоссальное количество российских атак: карта боевых действий за 16 февраля

После ночной атаки 16 февраля враг уже отчитывается о "поражении" 11 областей Украины.

Они уже рапортуют о том, что было поражено более 11 областей Украины. Это говорит о продвижении нарративов этой их "победоносности". Ибо они готовятся давить на нас,

– объяснила Гуменюк.

Она добавила, что враг сменил тактику. Об этом говорит и запуск воздушных шаров, которые уже не раз замечали в небе над Украиной.

Могут ли оккупанты ударить снова

По состоянию на утро 16 февраля ракетоносители все еще находятся на службе. Но им, скорее всего, нужно перезарядиться. Однако повторная массированная атака возможна.

"Вполне вероятно, что днем оккупанты могут нанести повторный массированный удар по Украине. Мы наблюдаем за ситуацией и оперативно сообщаем об угрозах", – подытожила она.

Новая ночная атака врага: что известно

В ночь на 16 февраля российские захватчики ударили по Украине ракетами и беспилотниками. Враг выпустил 36 ракет как из акватории Азовского, так и Черного моря.

Наталья Гуменюк рассказала об атаке ракетами "Калибр". Она заметила, что враг выпустил сразу 8 ракет, которыми был снаряжен ракетоноситель в акватории Черного моря. Сразу 6 из них сбили на Николаевщине и 2 – на Херсонщине.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Добавим, что захватчики попали в объект инфраструктуры под Кропивницким. К счастью, от вражеских ракет никто не погиб. Но на месте продолжают выполнять свою работу оперативные службы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в течение этой ночи оккупанты били по Украине как ракетами, так и дронами. Что касается попаданий, то их зафиксировали на Севере, Западе, Днепропетровской и Кировоградской областях.