Безоговорочные успехи уже есть, – Братчук сказал, что происходит в Черном море

Украина эффективно уничтожает Черноморский флот России и отгоняет его от временно оккупированного Крыма. Частично эта задача уже выполнена, ведь в Севастополе, где раньше базировалась значительная часть вражеского флота, стало пусто.

Успехи ВМС ВСУ не останавливаются только на этом. Кропотливая и систематическая работа имеет действительно удивительные результаты для страны, которая не имеет флота. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Украина зачищает море от россиян

При отсутствии собственного флота Украина делает невероятную работу, уничтожая вражеский флот. Уже более года российские корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря.

Эта работа действительно началась с 2022 года. Один из идеологов путинского режима как-то сказал, что кто владеет островом Змеиным – тот владеет Черным морем. Село Белое, остров Змеиный освободили 30 июня 2022 года. Мы тогда прекрасно понимали, что будет идти движение по морю и зона так называемой "СВО" будет сокращаться. Так и произошло,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Уже сегодня можно утверждать о стабильной работе экспортных коридоров благодаря Военно-морским Силам ВСУ.

"Это не просто коридор, который изначально саботировали россияне. Серьезные угрозы были раньше и остаются до сих пор. Но в целом ситуация с безопасностью показывает, что северо-западная часть моря сейчас освобождена от врага", – подчеркнул Братчук.

Более того, сейчас уже Болгария, Турция и Румыния присоединились к разминированию Черного моря для общей безопасности. Такая работа стала реальной благодаря стабильной ситуации безопасности Черного моря.

Новая морская стратегия Украины

Кроме того, Силы обороны сделали все для того, чтобы Севастополь не смог стать базой Черноморского флота. Часть кораблей передислоцировали в Новороссийск, впрочем, и там флот не задержался надолго, ведь морские дроны доставали и туда.

Неоспоримые успехи в Черном море есть, хотя в целом битва еще не выиграна. Мы тоже без завышенных ожиданий, впереди еще много работы. А все же уничтожается вражеский "зонтик" ПВО в Крыму, очищается Черное море. Теперь еще надо не забывать об Азовском море, его также надо зачистить от врага. Перспектива военно-морской стратегии будет обновленной, новой,

– отметил Братчук.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал Украинскую морскую стратегию, которую вскоре должен утвердить СНБО. Глава государства объяснил, что эта стратегия закрепит украинские интересы, учтет новые технологические возможности нашего государства и новые отношения с партнерами.