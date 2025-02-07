Илон Маск в президентском кресле: журнал Time удивил новой обложкой

Журнал Time на новой обложке изобразил Илона Маска за президентским столом в Овальном кабинете. В выпуске говорится о значительном влиянии Маска на новую администрацию в Белом доме.

Илон Маск возглавляет Департамент правительственной эффективности США (DOGE). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

Смотрите также Маск совершает переворот в США и может достичь успеха

Что изображено на новой обложке Time

Журнал Time обнародовал обложку своего нового выпуска. На ней изображен американский миллиардер Илон Маск, сидящий за президентским столом США.

Обложка Time с Илоном Маском / Time

Журналисты отмечают, что роль Маска в администрации Трампа усиливается, поскольку теперь он возглавляет новосозданный Департамент правительственной эффективности (DOGE). В издании пишут, что "ни одно частное лицо... не обладало такой властью над аппаратом правительства США".

Ни один частный гражданин и уж тем более тот, чье богатство и сеть предприятий непосредственно подлежат надзору федеральной власти, не обладал такой властью над аппаратом правительства США,

– говорится в очередном выпуске Time.

Напомним, в США состоялись протесты против администрации Трампа. Американцев беспокоят решения Трампа относительно иммигрантов и ЛГБТ-сообщества. Отдельной проблемой протестующие считают риск захвата власти миллиардерами во главе с Илоном Маском.