Илон Маск в президентском кресле: журнал Time удивил новой обложкой
Журнал Time на новой обложке изобразил Илона Маска за президентским столом в Овальном кабинете. В выпуске говорится о значительном влиянии Маска на новую администрацию в Белом доме.
Илон Маск возглавляет Департамент правительственной эффективности США (DOGE). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.
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Что изображено на новой обложке Time
Журнал Time обнародовал обложку своего нового выпуска. На ней изображен американский миллиардер Илон Маск, сидящий за президентским столом США.
Журналисты отмечают, что роль Маска в администрации Трампа усиливается, поскольку теперь он возглавляет новосозданный Департамент правительственной эффективности (DOGE). В издании пишут, что "ни одно частное лицо... не обладало такой властью над аппаратом правительства США".
Ни один частный гражданин и уж тем более тот, чье богатство и сеть предприятий непосредственно подлежат надзору федеральной власти, не обладал такой властью над аппаратом правительства США,
– говорится в очередном выпуске Time.
Напомним, в США состоялись протесты против администрации Трампа. Американцев беспокоят решения Трампа относительно иммигрантов и ЛГБТ-сообщества. Отдельной проблемой протестующие считают риск захвата власти миллиардерами во главе с Илоном Маском.