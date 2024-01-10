Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что цивилизованный мир имеет гораздо более высокий потенциал, чем силы, выступающие за разрушение нынешнего порядка. Поэтому есть все шансы преодолеть угрозу.

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"Здесь главное, чтобы хватило политической воли, мудрости и мужества у мировых лидеров, чтобы не позволить этой заразе разрастись", – подчеркнул Гладких.

Одну "ось зла" уже преодолели

Уже не в первый раз возникают какие-то деструктивные силы, угрожающие не просто цивилизованному образу существования, а в принципе человеческой цивилизации. К примеру, была холодная война.

Тогда "ось зла" была значительно мощнее, чем теперь,

– констатировал Гладких.

Холодная война – глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР и его союзниками с одной стороны и США, странами Западной Европы и их союзниками с другой. Началась после Второй мировой войны и продолжалась до начала 1990-х годов, приведя к распаду СССР.

Тогда две стороны боролись друг против друга, но пытались минимизировать потенциальные риски непосредственного вооруженного столкновения. Вероятно, и сегодня будет происходить примерно такой же сценарий – вряд ли будет полноценная конфронтация между условно западным миром и восточным.

К большому сожалению, мы являемся фронтиром этого противостояния. Украина, по сути, стоит на страже цивилизованного образа жизни от тех сил, которые пытаются его полностью разрушить,

– отметил Гладких.

Что можно сделать с новой "осью зла"

Цивилизованный мир будет использовать широкий спектр инструментов для противодействия деструктивным силам. Как военных – путем предоставления Украине помощи, так и экономических – введением санкций.

Мы будем видеть наращивание милитаризации – страны будут готовиться к тому, чтобы дать отпор в случае другого сценария,

– объяснил Гладких.

Но все это будут стараться делать максимально деликатно, чтобы избежать глобального противостояния со всеми его последствиями.

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