Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что цивилизованный мир имеет гораздо более высокий потенциал, чем силы, выступающие за разрушение нынешнего порядка. Поэтому есть все шансы преодолеть угрозу.
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"Здесь главное, чтобы хватило политической воли, мудрости и мужества у мировых лидеров, чтобы не позволить этой заразе разрастись", – подчеркнул Гладких.
Одну "ось зла" уже преодолели
Уже не в первый раз возникают какие-то деструктивные силы, угрожающие не просто цивилизованному образу существования, а в принципе человеческой цивилизации. К примеру, была холодная война.
Тогда "ось зла" была значительно мощнее, чем теперь,
– констатировал Гладких.
Тогда две стороны боролись друг против друга, но пытались минимизировать потенциальные риски непосредственного вооруженного столкновения. Вероятно, и сегодня будет происходить примерно такой же сценарий – вряд ли будет полноценная конфронтация между условно западным миром и восточным.
К большому сожалению, мы являемся фронтиром этого противостояния. Украина, по сути, стоит на страже цивилизованного образа жизни от тех сил, которые пытаются его полностью разрушить,
– отметил Гладких.
Что можно сделать с новой "осью зла"
Цивилизованный мир будет использовать широкий спектр инструментов для противодействия деструктивным силам. Как военных – путем предоставления Украине помощи, так и экономических – введением санкций.
Мы будем видеть наращивание милитаризации – страны будут готовиться к тому, чтобы дать отпор в случае другого сценария,
– объяснил Гладких.
Но все это будут стараться делать максимально деликатно, чтобы избежать глобального противостояния со всеми его последствиями.
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