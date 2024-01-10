Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що цивілізований світ має значно вищий потенціал, ніж сили, які виступають за руйнування нинішнього порядку. Тому має всі шанси подолати загрозу.

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"Тут головне, щоб вистачило політичної волі, мудрості й мужності у світових лідерів, щоб не дозволити цій заразі розростись", – наголосив Гладких.

Одну "вісь зла" вже подолали

Уже не вперше з'являються якісь деструктивні сили, які загрожують не просто цивілізованому способу існування, а в принципі людській цивілізації. Наприклад, була холодна війна.

Тоді "вісь зла" була значно потужніша, ніж тепер,

– констатував Гладких.

Холодна війна – глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між СРСР і його союзниками з одного боку й США, країнами Західної Європи та їхніми союзниками з іншого. Почалась після Другої світової війни й тривала до початку 1990-х років, призвівши до розпаду СРСР.

Тоді дві сторони боролись одна проти одної, але намагались мінімізувати потенційні ризики безпосереднього збройного зіткнення. Імовірно, і сьогодні відбуватиметься приблизно такий самий сценарій – навряд чи буде повноцінна конфронтація між умовно західним світом і східним.

На превеликий жаль, ми є фронтиром цього протистояння. Україна по суті стоїть на сторожі цивілізованого способу життя від тих сил, які намагаються його повністю зруйнувати,

– зазначив Гладких.

Що можна зробити з новою "віссю зла"

Цивілізований світ використовуватиме широкий спектр інструментів для протидії деструктивним силам. Як військових – шляхом надання Україні допомоги, так і економічних – запровадженням санкцій.

Ми бачитимемо нарощення мілітаризації – країни готуватимуться до того, щоб дати відсіч у разі якогось іншого сценарію,

– пояснив Гладких.

Але все це намагатимуться робити максимально делікатно, щоб уникнути глобального протистояння з усіма його наслідками.

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