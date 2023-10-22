Удар по "Новой почте" под Харьковом: эксперты пытаются идентифицировать тело одного погибшего

Вражеская армия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Погибли шесть человек. Эксперты пока не идентифицировали тело одной жертвы.

Вечером 21 октября враг атаковал село Коротич Харьковской области, в котором расположен терминал почтового сервиса. На следующий день временно исполняющий обязанности начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Александр Кобылев рассказал об идентификации тел погибших, – информирует 24 Канал.

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Жертвы атаки на "Новую почту"

По словам Кобылева, эксперты идентифицировали по внешним признакам тела пятерых погибших в результате удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

В то же время тело одного мужчины по состоянию на утро 22 октября не было идентифицировано из-за того, что его изуродовал пожар.

Поэтому следователям и криминалистам нужно провести соответствующую ДНК-экспертизу. Кроме того, установить родственников всех жертв этого удара.

Последствия обстрела "Новой почты" под Харьковом и комментарий Кобылева: смотрите видео полиции региона

Больше об ударе

По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Коротиче на Харьковщине с помощью ракеты С-300 с территории Белгородской области. Обломки оружия обнаружили на месте обстрела.

Сначала российские пропагандисты откровенно говорили, что их армия атаковала этот объект, ведь его якобы используют Вооруженные Силы для "транспортировки военной техники и хранения боеприпасов".

Затем предатель Олег Царев заявил со ссылкой на минобороны Кремля, что Россия не использует ракеты С-300. Потому пропагандисты начали обвинять Украину в этом обстреле.

Вместе с тем, президент нашего государства Владимир Зеленский констатировал, что нужно увеличивать давление на Россию. Только это, по его словам, может помочь противостоять террору.

Всего известно о 16 пострадавших. Половина из них находится в тяжелом состоянии в больнице, а другая половина – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.