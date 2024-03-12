Есть за что мстить: что известно о новой штурмовой бригаде "Месть"

Пограничники Луганского отряда ежедневно уничтожают врага, чтобы вернуться в родные города свободной Луганщины. С недавних пор легендарный пограничный отряд реформировали в бригаду нового образца.

Профессиональные, подготовленные и вооруженные – теперь они бригада Гвардии Наступления – “Месть”. Подробнее о том, как новая бригада уничтожает врага расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как все началось

Об их подвиге говорила вся страна, а их история легла в основу сюжета фильма, созданного на реальных событиях. Луганский пограничный отряд, который до последнего держал оборону в квартале с символическим названием "Мирный".

170 пограничников отряда – последние украинские бойцы, которые в июне 2014-го держали оборону в Луганске. Остальные военные объекты уже были под контролем боевиков. На уговоры врага сдаться, пограничники ответили отказом, хотя хорошо осознавали, что их ждет.

Боевики вели огонь отовсюду: из квартир многоэтажек и крыш соседних домов. Штурмовали отряд три сотни российских наемников. Несколько дней героической обороны: восемь раненых, двое из них – тяжело. Однако – без потерь. Впоследствии по приказу руководства пограничники позиции оставили. Но даже сами россияне признали: украинцы – не сдались.

После событий 2014 года возрожденный пограничный отряд поселился на Луганщине. Его подразделения вели службу в контрольных пунктах на линии разграничения с оккупированной частью области и на границе с Россией. Однако враг пришел и туда.

Работа во время полномасштабного вторжения

Первые сигналы о предстоящей большой войне Луганщина получила еще до 24 февраля. Накануне ситуация на линии разграничения крайне обострилась. А на утро вторжения – полностью разбитые КПВВ, изуродованные города и начало новой оккупации.

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Первый погибший Сил Обороны Украины – пограничник Луганского отряда, мастер-сержант Денис Ткач. Около 03:30 в ночь на 24 февраля 2022 года он погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой на участке отдела пограничной службы "Меловое", на самой границе с Россией.

На 10-м году войны луганские защитники продолжают борьбу.

В настоящее время силы и средства пограничного отряда применяют на самых горячих направлениях на Востоке нашего государства. Выполняют задачи как на Бахмутском, Северском, Авдеевском, так и на других направлениях,

– отметил Александр Осипец, начальник бригады "Месть".

Недавно Луганский отряд реформирован в бригаду Гвардии наступления. Отныне она называется "Месть".

"Условия ведения боевых действий требовали существенного увеличения именно военного потенциала. Поэтому реформирование пограничного отряда до бригадного типа – это вызов современных условий выполнения боевых задач", – объяснил Осипец.

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Лозунг бригады – "Возрожденные победить". Собственно, пограничники имеют для этого все возможности: бронированная техника, артиллерия, противотанковые средства, системы аэроразведки, ударные дроны и снайперское вооружение. Они умеют воевать качественно, ведь обучаются на полигонах стран НАТО под руководством лучших инструкторов.

Все для того, чтобы "Месть" становилась сильнее. Потому что есть за что мстить.