Новая страница нестабильности, Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

Президент Зеленский во вторник, 5 ноября, записал традиционное обращение к украинцам. Во время обращения он отреагировал на первые бои между Силами обороны и солдатами Северной Кореи.

Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Это отметил глава государства, пишет 24 Канал.

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Зеленский отреагировал на первые бои ВСУ с войсками КНДР

Президент выразил благодарность всем в мире, кто отреагировал на появление в России солдат КНДР. А также поблагодарил тех, кто, как отметил лидер, отреагировал не только словами, но и готовит из-за этого соответствующие действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине.

Президент отметил, что террор, к сожалению, "может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия". Гарант отметил, что сейчас противодействие должно стать достаточным, достаточно сильным.

Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, – чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи,

– подчеркнул Зеленский.