Штаты обвиняют своих союзников, страны Евросоюза, однако оправдывают своего противника – Россию. Публицист Андрей Пионтковский заметил 24 Каналу, что это большая ошибка со стороны США.

Почему это настолько серьезно?

Андрей Пионтковский подчеркнул, что так называемый "мирный план" имеет российские пункты. Однако национальная стратегия безопасности – это значительно серьезнее. В частности, там говорится не только об Украине и России, но и о Европе. Поэтому сейчас мировое сообщество негативно реагирует на этот документ.

Если поверить этой концепции, то это переход в этой войне важного игрока со стороны демократии на сторону врага. Это большая ошибка. Поэтому настоящая реакция на это только начинает разворачиваться.

Национальная стратегия безопасности – это более серьезная вещь. Я характеризую публикацию этого официального документа как официальную декларацию США в лице администрации Трампа о переходе Штатов на сторону врага. Думаю, к соответствующим выводам придет и американское сообщество,

– считает публицист.

По его словам, например, Конгресс США не будет реагировать положительно на эту концепцию. Преимущественно они не оставят ничего от нее.

Новая стратегия нацбезопасности США: что стоит знать?