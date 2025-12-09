Штати звинувачують своїх союзників, країни Євросоюзу, однак виправдовують свого противника – Росію. Публіцист Андрій Піонтковський зауважив 24 Каналу, що це велика помилка з боку США.

Читайте також Невизначальна для політики Трампа: дипломат розібрав нову стратегію нацбезпеки США

Чому це настільки серйозно?

Андрій Піонтковський підкреслив, що так званий "мирний план" має російські пункти. Однак національна стратегія безпеки – це значно серйозніше. Зокрема, там мовиться не тільки про Україну та Росію, але й про Європу. Тому зараз світова спільнота негативно реагує на цей документ.

Якщо повірити цій концепції, то це перехід у цій війні важливого гравця з боку демократії на бік ворога. Це велика помилка. Тому справжня реакція на це тільки починає розгортатися.

Національна стратегія безпеки – це більш серйозна річ. Я характеризую публікацію цього офіційного документа як офіційну декларацію США в обличчі адміністрації Трампа про перехід Штатів на бік ворога. Думаю, до відповідних висновків прийде й американська спільнота,

– вважає публіцист.

За його словами, наприклад, Конгрес США не реагуватиме позитивно на цю концепцію. Переважно вони не залишать нічого від неї.

Нова стратегія нацбезпеки США: що варто знати?