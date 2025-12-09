Укр Рус
9 декабря, 20:13
Переход на сторону врага, – Пионтковский жестко раскритиковал стратегию нацбезопасности Трампа

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Новая национальная стратегия безопасности США получила шквал критики из-за перехода на сторону России, что вызвало возмущение мирового сообщества, считает Андрей Пионтковский.
  • Публицист подчеркнул, что этот документ содержит российские пункты и является серьезной ошибкой со стороны США.

Новая национальная стратегия безопасности США вызвала шквал критики в мире. Однако путинские пропагандисты очень радовались этому документу. Ведь таким образом демократическая страна переходит на сторону своего врага – террористической России.

Штаты обвиняют своих союзников, страны Евросоюза, однако оправдывают своего противника – Россию. Публицист Андрей Пионтковский заметил 24 Каналу, что это большая ошибка со стороны США.

Почему это настолько серьезно?

Андрей Пионтковский подчеркнул, что так называемый "мирный план" имеет российские пункты. Однако национальная стратегия безопасности – это значительно серьезнее. В частности, там говорится не только об Украине и России, но и о Европе. Поэтому сейчас мировое сообщество негативно реагирует на этот документ.

Если поверить этой концепции, то это переход в этой войне важного игрока со стороны демократии на сторону врага. Это большая ошибка. Поэтому настоящая реакция на это только начинает разворачиваться.

Национальная стратегия безопасности – это более серьезная вещь. Я характеризую публикацию этого официального документа как официальную декларацию США в лице администрации Трампа о переходе Штатов на сторону врага. Думаю, к соответствующим выводам придет и американское сообщество, 
– считает публицист.

По его словам, например, Конгресс США не будет реагировать положительно на эту концепцию. Преимущественно они не оставят ничего от нее.

Новая стратегия нацбезопасности США: что стоит знать?

  • США опубликовали новую стратегию 4 декабря. В частности, там говорится о том, что Штаты умывают руки от защиты Европы и официально хотят дружить с Россией. В американском видении будущего не нашлось места для Украины.

  • В Белом доме заявили, что "дни, когда США держали на своих плечах мировой порядок, как Атлант, завершились". Штаты считают, что их союзники способны сами обеспечивать стабильность в своих регионах.

  • В WSJ подчеркнули, что США выставили Европу главным злодеем в новой политике нацбезопасности. Ведь именно ЕС Штаты называют главным проблемным фактором, а не террористическую Россию.