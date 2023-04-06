Привязывают к беспилотникам гранаты, – ОК "Юг" о новой тактике врага и их отчаянии

Враг нет успехов на суше, поэтому прибег к новой тактике в воздухе. В частности, оккупанты чаще применяют авиацию и беспилотники.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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По словам Гуменюк, враг привязывает к БПЛА разрывные гранаты и пытается поразить скопление людей.

Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях,

– подчеркнула Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга констатировала, что это шаг отчаяния.

"Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда выискиваем к ней противодействие", – подытожила она.

У окупантов критическая ситуация с техникой

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в России заканчиваются запасы новейшей техники. Они пытаются "расконсервировать" советскую, но скорость этого процесса недостаточна для эффективного восполнения потерь. По его словам, россияне осознают критическую ситуацию с количеством имеющейся техники, но ничего не могут с этим поделать.

Советское вооружение пытаются "поставить в строй" и восстановить, но скорость этого процесса невелика. По словам Свитана, они могут производить 15 – 20 танков в месяц, а восстанавливать 20 – 25. То есть максимум, который в месяц может поставить Россия – 50 "коробочек". В то время как иногда Украина за неделю такое количество может уничтожать.