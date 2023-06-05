Российские власти признали, что не контролируют Новую Таволжанку: показываем поселок на карте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что местные власти потеряли контроль над поселком Новая Таволжанка Шебекинского района.

Российские СМИ распространили запись эфира, который проводил Гладков в соцсетях, чтобы ответить на вопросы местных жителей, информирует 24 Канал. Предварительно РДК опубликовал видео из Новой Таволжанки, заявив, что они "здесь единственная власть".

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И вот губернатору таки пришлось что-то отвечать людям.

Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек там находились, в соответствии с докладом главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт,

– заявил Гладков.

Российские власти не могут попасть в Новую Таволжанку

Он не уточнил, из-за чего власти "не могут" войти на территорию поселка. Заявление Гладкова практически прямое заявление об утрате контроля над областью.

Интересно, что российские пропагандисты днем пытались опровергнуть информацию об "освобождении" Новой Таволжанки Русским добровольческим корпусом. Там даже что-то фотошопили, чтобы показать якобы геоданные РДК только на окраинах поселка. Упс, как видим – Гладков решил не подыгрывать пропагандистам и так не позориться.

Новая Таволжанка – не какой-то глухой заброшенный поселок, а населенный пункт с населением около 5 тысяч человек. В Добровольческом корпусе отметили, что Путин считает Россией только Москву, а вот россиян за пределами МКАД (Московская кольцевая дорога) для Кремля не существует. Мол, о жителях Новой Таволжанки позаботятся добровольцы. Тем более что другой власти в этом регионе нет.

Где находится Новая Таволжанка на карте:

В РДК высмеяли Гладкова

Русский добровольческий корпус уже отреагировал на "признание" Гладкова. Удивляются, что тот не может назвать причины, почему представители власти собственно не могут зайти в город.

Признать прямо, что поселок под контролем добровольцев, Гладкову страшно. Как и сказать, кто ведет обстрел, ведь российская армия изо всех сил бьет по мирным домам местных жителей в попытках прогнать РДК.

Ранее стало известно, что в Новой Таволжанке ночью 5 июня убили старшего оперативной группировки "Белгород" полковника Андрея Стэсева.