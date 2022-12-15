Будут предупреждать о ракетах и дронах: на электростанциях установят специальные датчики

Согласно предположениям военных экспертов, враг вновь планирует масштабное наступление. Чтобы фиксировать полеты ракет и дронов, на электростанциях установят датчики.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что в зоне ЧАЭС уже установили средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине.

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Датчики будут защищать электростанции

Небитов также сказал, что в скором времени на электростанциях установят специальные камеры и звуковые датчики, которые будут предупреждать о приближении ракет и дронов.

Кроме того, он заверил, что в настоящее время сектор безопасности и обороны гораздо лучше готов к потенциальным военным и уголовным вызовам в столичном регионе. Именно Зону ЧАЭС враг минувшей зимой выбрал как одно из основных направлений продвижения в Киев.

Готовность к обороне здесь уже находится на совершенно ином качественном уровне. Теперь армейцы работают вместе с полицейскими, чрезвычайными работниками, разведчиками,

– объяснил Небитов.

Более того, он сообщил, что для обеспечения пограничного с Беларусью периметра власти внедряют современные системы безопасности.

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