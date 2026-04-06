Украина создаст новую систему ПВО против баллистики уже в 2027 году, Штилерман
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина сможет перехватывать баллистические ракеты собственными системами ПВО уже в конце 2027 года. Он добавил, что компания также глубоко заинтересована в разработке радаров.
Украина и страны Европы в основном полагаются на систему Patriot для сбивания баллистических ракет. Об этом сообщили в Reuters.
Смотрите также Москва вскоре окажется в зоне действия баллистического арсенала Украины, – соучредитель Fire Point
Какие планы имеет компания Fire Point на 2027 год?
Ракеты для системы Patriot стали менее доступными из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, единственную в ЕС систему ПРО производят в достаточно ограниченном количестве.
Для сбивания одной баллистической ракеты может понадобиться около 3 ракет от Patriot, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.
Если нам удастся уменьшить стоимость до 1 миллиона долларов, это станет "настоящей революцией" в системах ПВО. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года,
– заявил Штилерман.
Он добавил, что Fire Point сейчас находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет, а FP-7, с дальностью полета около 300 километров, получит свое первое военное развертывание "в ближайшее время".
В издании отметили, что план Fire Point на 2027 год довольно амбициозный. Разработка такой системы, кроме потребностей Украины, может заинтересовать и другие правительства, даже если будет чуть менее эффективной, чем Patriot.
Что еще известно об украинском оружии?
Штилерман заявил, что компания Fire Point планирует создать баллистическую ракету с дальностью 850 километров к середине 2026 года. Он добавил, что эти ракеты будет трудно сбить, даже для систем ПВО, таких как Patriot.
Fire Point разработала новые баллистические ракеты FP-7, которые являются аналогом ATACMS, но вдвое дешевле. Эта баллистика способна лететь на расстояние до 300 километров, уже состоялось ее испытания.
Компания Fire Point разрабатывает баллистическую ракету FP-9, способную долететь до Москвы с дальностью 850 километров и боевой частью 800 килограммов. По словам Дениса Штилермана, Украина планирует производить 20 – 30 таких ракет одновременно.